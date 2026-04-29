Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Stari Grad
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Grad Stari Grad, Kroatien

3 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Stari Grad, Kroatien
Villa
Grad Stari Grad, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
In einer außergewöhnlichen Lage in der malerischen Stadt Starigrad, nur 400 Meter vom Meer u…
$2,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Grad Stari Grad, Kroatien
Villa
Grad Stari Grad, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
In einer außergewöhnlichen Lage in der malerischen Stadt Starigrad, nur 400 Meter vom Meer u…
$2,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Villa in Grad Stari Grad, Kroatien
Villa
Grad Stari Grad, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 315 m²
In einer außergewöhnlichen Lage in der malerischen Stadt Starigrad, nur 400 Meter vom Meer u…
$2,78M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen