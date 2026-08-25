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Villen in Opcina Okrug, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Villa 3 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Okrug, Okrug Gornji, freistehende Villa von rd. 200 m2 auf 3 Etagen, auf einem Grundstück vo…
$1,10M
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Villa 5 zimmer in Okrug Gornji, Kroatien
Villa 5 zimmer
Okrug Gornji, Kroatien
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
Wir verkaufen eine Luxusvilla in Okrug Gornji auf der Insel Čiovo in erstklassiger Lage nahe…
$1,82M
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Villa in Okrug Gornji, Kroatien
Villa
Okrug Gornji, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Etagenzahl 3
Wir verkaufen eine neue Luxusvilla mit Swimmingpool in Okrug Gornji, Insel Ciovo, Südseite. …
$1,56M
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Immobilienangaben in Opcina Okrug, Kroatien

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