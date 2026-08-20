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Villen in Nin, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Wunderschöne moderne Villa mit traditionellen Steinelementen in einem kleinen und ruhigen Or…
$1,14M
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Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 275 m²
Exquisite Villa in erster Meereslinie im Nin-Gebiet, zeitgenössische Architektur und Design …
$2,52M
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Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 264 m²
Fantastische moderne Villa in der 1. Linie zum Meer! In dem malerischen Dorf in der Nähe von…
$2,46M
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Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Villa in der 1. Meereslinie in der Gegend von Zadar! Absolut fesselndes Angebot! Dieses char…
$1,03M
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Villa in Nin, Kroatien
Villa
Nin, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 197 m²
Einzigartige hochmoderne Villa am Meer in der Gegend von Zadar in Nin! Sein zeitgenössisches…
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