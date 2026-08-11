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Villen in Grad Sibenik, Kroatien

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 427 m²
Erleben Sie ultimativen Luxus am Meer in Sevid mit dieser außergewöhnlichen Designer-Villa z…
$3,75M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Eine gemütliche Villa im niedrigen Ferienort Sevid zwischen Trogir und Rogoznica, am Rande f…
$719,956
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Villa in Zaboric, Kroatien
Villa
Zaboric, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 390 m²
Charmante Villa in den Pinien direkt am Strand, mit der Möglichkeit, eine Yacht festzumachen…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 006 m²
Preis angepasst! Alter Preis war 5,3 Mio. Euro, neuer Preis ist 4,5 Mio. Euro!Sanierungsbedü…
$5,19M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Zwei Möglichkeiten - Grundstück im Zentrum von Sibenik oder fertige Villa mit Pool zu kaufen…
$749,954
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 190 m²
Tolles Angebot mit fantastischem Meerblick! Eine moderne Luxusvilla mit Swimmingpool in der …
$923,020
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Villa in Zaboric, Kroatien
Villa
Zaboric, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 120 m²
Fantastisches Haus in der ersten Reihe, direkt gegenüber einem wunderbaren Strand! Wir biete…
$2,17M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 315 m²
Reduziert! Alter Preis 1.590.000 EUR, neuer Preis 1.250.000 EUR!Eine wunderschöne mediterran…
$1,43M
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Bemerkenswerte Steinvilla mit herrlichem Meerblick und Swimmingpool auf der Insel Murter (ei…
$980,709
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Villa in Grad Sibenik, Kroatien
Villa
Grad Sibenik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Hervorragende Luxusvilla mit Swimmingpool 40 m vom Meer entfernt in der Gegend von Razanj in…
$1,43M
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Villa 7 zimmer in Grad Sibenik, Kroatien
Villa 7 zimmer
Grad Sibenik, Kroatien
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 000 m²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Šibenik – erste Reihe zum Meer! Luxuriöse freistehende Villa …
$5,65M
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Immobilienangaben in Grad Sibenik, Kroatien

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