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Villen in Grad Umag, Kroatien

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Umag
111
123 immobilienobjekte total found
Villa in Savudrija, Kroatien
Villa
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Luxuriöse moderne Villa V16 in der Nähe des Meeres in Savudrija – 263 m², 300 Meter vom Stra…
$2,02M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Herrliche Villa mit Swimmingpool im Dorf Karojba im Motovun-Tal! Die Gesamtfläche der Villa …
$648 614
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zwei Steinhäuser mit Swimmingpool und Blick auf Motovun in Oprtalj! Oprtalj ist eine istrisc…
Preis auf Anfrage
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 303 m²
Moderne Villa mit drei Wohnungen und Swimmingpool in der Gegend von Umag! Umag, Kroatiens we…
$1,03M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
Modernes Einfamilienhaus mit Pool, nur 100 Meter vom Meer entfernt!Gelegen in Umag, der west…
$1,32M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
UMAG – Modernes freistehendes Einfamilienhaus mit Swimmingpool, voll möbliert und bezugsfert…
$752 341
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TekceTekce
Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 318 m²
Außergewöhnliche Villa mit ganz besonderem Design und Panoramablick in der Gegend von Momjan…
Preis auf Anfrage
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 222 m²
Willkommen in einem Heiligtum der Luxus und Entspannung – in dieser exquisiten Doppelhaushäl…
Preis auf Anfrage
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Villa in der Gegend von Umag, 300 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtfläche beträgt 210 qm. …
$1,13M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 452 m²
Luxusvilla mit Dachterrassenpool innerhalb eines 5***** Sterne Resorts im Umag-Gebiet!Bau is…
$3,28M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 200 m²
Investieren Sie in erstklassige Küstenimmobilien in Istrien mit dieser modernen Luxusvilla z…
$868 086
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 227 m²
Steinhäuser zum Verkauf in Oprtalj – Ein verstecktes Juwel in Istrien! Oprtalj liegt im Herz…
$611 853
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 169 m²
Istrien, Umag – Villa mit Schwimmbad, die vollständige Privatsphäre bietet, umgeben von Grün…
$770 848
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 211 m²
Willkommen in einer Oase des Luxus und der Entspannung, willkommen in dieser wunderschönen D…
Preis auf Anfrage
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Luxusimmobilie mit Panoramablick auf Motovun – 10.000 m² Investitionsmöglichkeit!Entdecken S…
Preis auf Anfrage
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Wunderbare Villa in der Gegend von Motovun, absolut perfekt!! Motovun ist eine Stadt voller…
Preis auf Anfrage
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 186 m²
Familienvilla in Buje mit Panoramablick und Swimmingpool, nahe der slowenischen Grenze! Die …
Preis auf Anfrage
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 435 m²
Eingebettet im idyllischen Herzen der istrischen Landschaft, ist Motovun ein friedliches und…
$2,73M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Seltene Villa in erster Meereslinie in Umag mit Blick auf das offene Meer und die Stadt Umag…
$2,16M
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Villa in Savudrija, Kroatien
Villa
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 327 m²
Moderne Luxusvilla in der Nähe des Meeres – V40 in der Nähe von Umag, nur 400 m vom Strand e…
$2,32M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Charmante Villa zu verkaufen im romantischen Motovun, die atemberaubende Ausblicke, Ruhe und…
$789 119
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 758 m²
Einzigartiges Wohn- und Gewerbeanwesen: Villa + Haus mit Restaurant + altes Haus + Baugrunds…
Preis auf Anfrage
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Schönes Anwesen mit offiziellen 4**** Sternen nur 300 Meter vom Meer entfernt auf grünen Ras…
$1,54M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Rustikale Villa mit Swimmingpool und großem Garten in der Gegend von Buzet! Buzet ist eine k…
$776 944
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 355 m²
Dieses erstklassige Immobilienangebot umfasst ein bemerkenswert geräumiges Küstengrundstück …
$1,40M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Doppelhaushälfte mit Swimmingpool in der Gegend von Momjan. Eine wunderschöne rustikale Vill…
$765 518
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 171 m²
In der Gegend von Buje wird ein neues Projekt von 4 ähnlichen Doppelvillen mit Swimmingpool …
$626 505
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Wunderschöne neue Villa in der Gegend von Umag, 300 Meter vom Meer entfernt! Die Gesamtfläch…
$2,14M
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Villa in Umag, Kroatien
Villa
Umag, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 332 m²
Luxusvilla mit Swimmingpool in Buje – 11 km vom Meer entfernt, in malerischer Umgebung!Die m…
$1,60M
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Villa in Savudrija, Kroatien
Villa
Savudrija, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 279 m²
Moderne Luxusvilla zu verkaufen in Savudrija, Istrien – 300 Meter vom Strand entferntDiese a…
$2,48M
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Immobilienangaben in Grad Umag, Kroatien

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