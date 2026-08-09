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Villen in Opcina Tar Vabriga, Kroatien

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5 immobilienobjekte total found
Villa in Vabriga, Kroatien
Villa
Vabriga, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
$722,437
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Villa 4 zimmer in Vabriga, Kroatien
Villa 4 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
www.biliskov.com  ID: 13771 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,61M
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Villa 4 zimmer in Vabriga, Kroatien
Villa 4 zimmer
Vabriga, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
www.biliskov.com  ID: 13803 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,33M
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TekceTekce
Villa 5 zimmer in Frata, Kroatien
Villa 5 zimmer
Frata, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 203 m²
www.biliskov.com  ID: 13773 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,85M
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Villa 4 zimmer in Frata, Kroatien
Villa 4 zimmer
Frata, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
www.biliskov.com  ID: 13770 Istrien, Poreč, Projekt von Luxusvillen. Luxusvilla mit einer …
$1,50M
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