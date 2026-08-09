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Villen in Grad Makarska, Kroatien

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Makarska
15
Makarska rivijera
7
29 immobilienobjekte total found
Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Vier super-moderne Villen mit Schwimmbädern an der Makarska Riviera mit Panoramablick auf da…
$1,38M
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 302 m²
Phänomenale, moderne, elegante Villa in attraktiver Lage im Elite-Touristenort Brela an der …
$2,20M
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Eine außergewöhnlich attraktive neue Villa in modernem Design mit Panoramablick auf das Meer…
$1,48M
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TekceTekce
Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 900 m²
Objektbeschreibung: In ruhiger und begehrter Lage nahe dem Zentrum von Makarska befindet sic…
$1,36M
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Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Objektbeschreibung: In ruhiger Lage mit atemberaubender Aussicht entstand ein Haus, das mode…
$1,26M
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Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
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Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Wunderschöne neu gebaute Villa mit Pool im Stadtteil Veliko Brdo im berühmten Makarska! Es h…
$865,331
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Absolut einzigartig - atemberaubende neue Villa in einer neuen Eigentumswohnung in Baska Vod…
$2,54M
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Elegante, neu erbaute, moderne Villa im kubischen Stil mit Swimmingpool im Weiler Bast, Bašk…
$799,412
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 409 m²
Eine neue beeindruckende Villa mit Meerblick in der Gegend von Veliko Brdo in Makarska, ca. …
Preis auf Anfrage
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Kürzlich gebaute Villa mit Pool und Jacuzzi auf einem Hügel über Makarska mit herrlichem Mee…
$1,06M
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
Villa von seltener Schönheit in Brela, nur 250 Meter von wunderschönen Stränden entfernt, in…
Preis auf Anfrage
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Elegante mediterrane Villa mit beheiztem Pool und Panoramablick auf das Meer in Makarska!MAK…
$673,621
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Neu gebaute Villa mit einem Swimmingpool zu verkaufen im kleinen Weiler Rastovac, innerhalb …
$909,202
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Erstaunliche neue moderne Villa zum Verkauf in Makarska, nur 850 Meter vom Strand entfernt! …
$1,15M
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 225 m²
Luxusvilla in Baška Voda in Strandnähe mit herrlichem Meerblick, nur 150 Meter vom Meer und …
$1,57M
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Wunderschönes Anwesen im authentischen dalmatinischen Stil, nur 200 Meter vom Meer entfernt,…
$909,202
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Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Eine moderne Doppelhaushälfte in ausgezeichneter Lage im Stadtteil Veliko Brdo in Makarska. …
$972,103
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Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 500 m²
Luxusvilla zu verkaufen in Makarska mit atemberaubendem Blick auf das offene Meer, die die p…
$1,66M
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Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 417 m²
Erstaunliche, neu gebaute, moderne Villa mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer zum…
$1,73M
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 386 m²
Sensationelle neue Luxusvilla mit Swimmingpool in einer sehr begehrten Lage, 500 Meter vom M…
$1,77M
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Villa in Opcina Podgora, Kroatien
Villa
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Neu gebaute Luxusvilla mit Pool - eine wunderbare Lage in Baška Voda, einem Touristenort an …
$2,70M
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Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 216 m²
Makarska, Bezirk Veliko Brdo, bietet neue Maisonette-Villetten im Bau, nur 1,2 km vom Meer u…
$865,331
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Diese luxuriöse Villa liegt in einer außergewöhnlich ruhigen Gegend von Draznice in der Nähe…
$800,555
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Faszinierende hochmoderne Villa in attraktiver Lage in der äußerst beliebten Touristenstadt …
$1,14M
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Villa in Veliko Brdo, Kroatien
Villa
Veliko Brdo, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
In einem der begehrtesten Reiseziele an der kroatischen Küste, oberhalb der Makarska Riviera…
$766,246
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Villa in Makarska, Kroatien
Villa
Makarska, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Außergewöhnliche moderne Villa in hervorragender Lage mit herrlichem Panoramablick auf das M…
$1,14M
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Villa 5 zimmer in Makarska, Kroatien
Villa 5 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
www.biliskov.com  ID: 13622 Makarska, Veliko Brdo Luxuriöse, freistehende Neubauvilla mit …
$1,50M
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Villa 3 zimmer in Makarska, Kroatien
Villa 3 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
MAKARSKA, komfortable zweistöckige Wohnung mit drei Schlafzimmern, 90,21 m2 mit einer Loggia…
$409,482
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Villa 15 zimmer in Makarska, Kroatien
Villa 15 zimmer
Makarska, Kroatien
Zimmer 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 050 m²
www.biliskov.com  ID: 13621 Макарска, Велико Брдо Три роскошные отдельно стоящие виллы нов…
$4,50M
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Immobilienangaben in Grad Makarska, Kroatien

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