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Villen in Grad Zadar, Kroatien

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Zadar
37
40 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 700 m²
Luxuriöse moderne Villa in erster Reihe an der Zadar Riviera – Exklusives Küstenleben!Objekt…
$9,23M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Entdecken Sie Ihre Traumvilla in Kroatien zum Verkauf – eine atemberaubende Villa in erster …
$2,80M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 425 m²
Die prächtige brandneue Vvilla im Palazzo-Stil befindet sich in einem kleinen Dorf, nur eine…
$1,38M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
Komplex aus drei luxuriösen modernen Villen mit freiem Blick auf das Meer in der Gegend von …
$1,15M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Wunderschöne neue Designervilla in einer kleinen Stadt in der Gegend von Zadar mit Meerblick…
$1,56M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 311 m²
Herrliche Luxusvilla mit offenem Meerblick in der Gegend von Zadar, ca. 800 Meter vom Meer e…
$1,49M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Moderne Villa mit originellem Swimmingpool in der Nähe von Zadar in der ersten Baulinie zum …
$1,45M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 212 m²
Top Angebot! Neue moderne Villa mit Swimmingpool im Bau zum Verkauf in Zaton unweit von Zada…
$1,37M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Ferienvilla mit Pool In Debeljak, nicht weit von Sukošan und Zadar, cca. 3 km vom Meer entfe…
$588,421
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 169 m²
Diese schöne Ferienvilla befindet sich in einem ruhigen Ort, nur 4 km vom Touristenort Sukos…
$865,331
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 357 m²
Wir stellen Ihnen eine atemberaubende, moderne Villa in 1. Meereslinie zum Verkauf, gelegen …
$3,37M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Zum Verkauf steht eine faszinierende hochmoderne Luxusvilla, nur wenige Meter vom Meer entfe…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 237 m²
Diese luxuriöse High-Tech-Villa befindet sich in Dalmatien, in Privlaka, in erster Reihe zum…
$4,04M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Wir bieten eine wunderschöne Steinvilla in Meeresnähe auf der Insel Pašman in erster Meeresl…
$1,62M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 290 m²
Zum Verkauf steht eine neue moderne Villa in der Nähe von Zadar mit Meerblick, nur 200 Meter…
$1,27M
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Villa in Petrcane, Kroatien
Villa
Petrcane, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 392 m²
Neue Villa mit einem Schwimmbad in dem berühmten touristischen Ort Petrčane in der Nähe von …
$1,05M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht eine luxuriöse Villa im Herzen von Privlaka, einer der attraktivsten Klein…
$1,75M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 313 m²
In der malerischen dalmatinischen Stadt, nur 13 km von der historischen Stadt Zadar entfernt…
$2,57M
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Villa in Veli Iz, Kroatien
Villa
Veli Iz, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 208 m²
Villa mit unmittelbarem Zugang zum Strand zu verkaufen auf der Insel Iž, Veli Iž – Luxuriöse…
$2,02M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 355 m²
Fantastische moderne Villa in Zadar, nur 180 Meter vom Meer entfernt Wunderschöne neue Vill…
$2,34M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 214 m²
 Eine moderne Villa direkt am Meer mit einem beheizten Pool, gelegen in einer ruhigen G…
$1,70M
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Villa in Kozino, Kroatien
Villa
Kozino, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 237 m²
Moderne Luxusvilla zu verkaufen in der Nähe von Zadar – Ruhige Lage in MeernäheEntdecken Sie…
$1,11M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Erstaunliche Villa eines Festungstyps mit mit einem Gatter geversehenem Garten und Swimmingp…
$1,13M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Eine wunderschöne, hochmoderne Luxusvilla in erster Meereslinie, nur wenige Schritte vom kri…
$3,40M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 236 m²
Der Komplex von 12 Luxusvillen mit offenem Meerblick in der Nähe von Zadar, ca. 1 km vom Mee…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 453 m²
Rabatt! Alter Preis war 2,8 Mio. Euro, neuer Preis ist 2,4 Mio. Euro!Luxusvilla in Diklo, Za…
$2,74M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 350 m²
Champagner funkelnde Luxus-Ferienvilla in der Gegend von Zadar! Die Gesamtfläche dieser erst…
Preis auf Anfrage
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 277 m²
Zum Verkauf steht eine der attraktivsten Villen in der Region Zadar, die sich in einer ruhig…
$2,23M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Neuer Komplex aus 12 Luxusvillen an einem natürlichen Hang, der einen wunderbaren freien Bli…
$1,43M
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Villa in Grad Zadar, Kroatien
Villa
Grad Zadar, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 330 m²
Luxuriöse zeitgenössische Villa in zweiter Reihe zum Meer im Raum Zadar!In dieser Gegend wur…
$3,18M
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Immobilienangaben in Grad Zadar, Kroatien

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