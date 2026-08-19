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Villen in Grad Vodice, Kroatien

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11 immobilienobjekte total found
Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 530 m²
Eine luxuriöse Neubauvilla in Vodice in der Nähe von Šibenik, in der ersten Reihe zum Meer g…
$3,60M
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Villa in Srima, Kroatien
Villa
Srima, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Der Preis fiel von 999.999 Euro auf 950.000 Euro! Entdecken Sie diese bezaubernde Villa, ein…
$1,09M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Luxuriöse, freistehende Stadtvilla, nur 400 m vom Meer und Strand entfernt, im Herzen von Vo…
$857,738
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte im Bau mit Panoramablick auf das Meer und die Inseln im beliebten…
$761,492
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Villa in Srima, Kroatien
Villa
Srima, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 163 m²
Objektbeschreibung: In der beliebten Küstenlage von Srima entsteht ein modernes Doppelhaus m…
$558,306
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 391 m²
Schöne moderne Villa in der ersten Bauphase in ruhiger Lage, 700 Meter vom Meer entfernt im …
$1,57M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Wunderschöne Villa in der Gegend von Vodice mit herrlichem Meerblick! Auf einem ruhigen Hüge…
$1,60M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 377 m²
Luxusvilla in Vodice, nur 700 Meter vom Meer entfernt, mit herrlichem Meerblick als Teil ein…
$1,57M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Ein architektonisches Meisterwerk nur 500 Meter vom Meer entfernt im überaus beliebten Vodic…
$1,09M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Extravagante Villa zum Verkauf in Vodice, nur 900 Meter vom Meer und dem Stadtzentrum entfer…
$1,10M
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Villa in Grad Vodice, Kroatien
Villa
Grad Vodice, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Geräumige Villa für eine große Familie oder als touristische Immobilie zum Verkauf in Vodice…
$1,15M
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