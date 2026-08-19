Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Opcina Solta
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Opcina Solta, Kroatien

;
7 immobilienobjekte total found
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Seltenes Anwesen in erster Linie auf der Insel Solta – Villa mit einem Grundstück von 2000 m…
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Villa in Grohote, Kroatien
Villa
Grohote, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
Einzigartige moderne Villa in erster Reihe zum Meer auf der Insel Solta!Die Villa befindet s…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 254 m²
Ein neues Luxusresort in erster Reihe , umgeben von unberührter mediterraner Natur in der ma…
$1,72M
Eine Anfrage stellen
DD CO DEDD CO DE
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 278 m²
Luxusvilla zum Verkauf auf der Insel Šolta – Exklusive Seaview-Immobilie in Dalmatien!Einzig…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 230 m²
Schlüsselfertige Luxusvilla mit Meerblick auf der Insel Šolta – Nur 80 m vom Meer entfernt!E…
$925,958
Eine Anfrage stellen
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 828 m²
Faszinierende moderne Villa in erster Linie als Teil eines luxuriösen neuen Resorts, umgeben…
$4,46M
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Villa in Necujam, Kroatien
Villa
Necujam, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Moderne Villa in ruhiger Lage auf Šolta, etwa 1 km vom Meer entfernt!Eingebettet in eine aut…
$2,29M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Opcina Solta, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen