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Villen in Dubrovnik, Kroatien

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25 immobilienobjekte total found
Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 154 m²
NEUE VILLA im HIGH TECH-Stil mit Blick auf das Meer an der zweiten Küste im Vorort Dubrovnik…
$2,14M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 297 m²
Auf der Insel Šipan, in der ersten Meereslinie , steht ein sorgfältig restauriertes Steinhau…
$1,03M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 210 m²
Brandneue moderne Villa am Meer zu verkaufen in der Nähe von Dubrovnik – außergewöhnlicher P…
$2,05M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 366 m²
Absolut einzigartig auf dem Markt von Dubrovnik - Villa in erster Reihe in der Bucht von Lap…
$5,72M
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Villa in Mokosica, Kroatien
Villa
Mokosica, Kroatien
Fläche 250 m²
Villa für komplette Rekonstruktion auf der ersten Meereslinie in Dubrovnik (Mokosica Bereich…
$1,50M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 25
Fläche 5 000 m²
 Eine exklusive Strandresidenz des Scheichs von unvergleichlichem Luxus an der Adria – …
Preis auf Anfrage
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Einzigartige Steinvilla am Wasser auf einer wunderschönen Insel in der Nähe von Dubrovnik! D…
$2,46M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 608 m²
Zwei fantastische neue moderne Reihenvillen in erster Meereslinie, die zusammengelegt werden…
$5,77M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Exquisite Steinvilla zum Verkauf in Dubrovnik – Ein Küstenluxus-Rückzugsort mit atemberauben…
$2,06M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Zum Verkauf steht eine fantastische Steinvilla mit Swimmingpool, die sich über drei Ebenen e…
$4,57M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Wunderschön isolierte Villa auf einer romantischen Insel gegenüber von Dubrovnik, in der 1. …
$2,86M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 365 m²
Neue hochmoderne Villa mit Swimmingpool auf einer der Elafiti-Inseln in der Nähe von Dubrovn…
$3,98M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Die beste Villa in erster Reihe in Dubrovnik steht 2025 zum Verkauf!Die Immobilie hat direkt…
$4,57M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 750 m²
Diese absolut einzigartige Villa in erster Reihe, die in Süddalmatien zum Verkauf steht, ste…
$16,01M
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Villa in Lozica, Kroatien
Villa
Lozica, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Der Preis wurde von 3,5 Millionen Euro auf 2,8 Millionen Euro reduziert!HEISSES ANGEBOT!Eine…
$2,70M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Tolle moderne Villa in ruhiger Lage in der Region Dubrovnik, nur 650 Meter vom Meer entfernt…
$2,68M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Faszinierende Luxusvilla mit Pool in einem nahen Vorort von Dubrovnik, nur 200 Meter vom Mee…
$3,46M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 050 m²
Diese exklusive Immobilienanlage befindet sich nur 300 Meter von einem schönen Strand entfer…
$3,37M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Wunderschöne Villa mit Swimmingpool in Dubrovnik, nur 200 Meter vom Meer entfernt, in einer …
$2,14M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 9
Fläche 356 m²
In der ruhigen Umarmung der Bucht von Dubrovnik, „Rijeka Dubrovačka“, ziert eine luxuriöse S…
$2,86M
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 4
Fläche 126 m²
Diese schöne Villa mit einem Pool befindet sich in Orebice, auf der Halbinsel Pelešac, nur 7…
$522,860
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Villa in Dubrovnik, Kroatien
Villa
Dubrovnik, Kroatien
Schlafräume 6
Fläche 120 m²
Das Wohnhaus befindet sich im Zentrum von Trstenika auf der Halbinsel Pelješac, in der erste…
$371,812
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Villa 2 zimmer in Dubrovnik, Kroatien
Villa 2 zimmer
Dubrovnik, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Dubrovnik, Ploče, 90 m2 großes Apartment mit zwei Schlafzimmern auf 1/3 Etage in einer alten…
$553,666
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Villa 4 zimmer in Kolocep, Kroatien
Villa 4 zimmer
Kolocep, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 309 m²
Dubrovnik, Koločep - exklusive Villa in erster Reihe zum Meer Luxusvilla von 309 m2, gebaut…
$4,04M
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Villa 8 zimmer in Kolocep, Kroatien
Villa 8 zimmer
Kolocep, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 726 m²
Dubrovnik, Koločep - exklusive Villa in erster Reihe zum Meer Luxusvilla von 726 m2, gebaut…
$5,77M
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Immobilienangaben in Dubrovnik, Kroatien

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