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Villen in Rijeka, Kroatien

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44 immobilienobjekte total found
Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 297 m²
Moderne Luxusvilla mit Panoramameerblick und Garage – Kostrena, Rijeka Riviera, nur 300 Mete…
$1,79M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 245 m²
Luxuriöse Doppelhaushälfte Kostrena ist eine alte, beliebte Küstenstadt, die erstmals zu Beg…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Luxusimmobilie in der Kvarner-Region mit dieser beeindrucken…
$822,647
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Villa in Kostrena mit herrlichem Meerblick und Swimmingpool! Gesamtfläche 250 qm. Das Grunds…
$1,54M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
KRALJEVICA - Doppelhaushälfte von 151 m² mit Pool, nur 200 Meter vom Meer entfernt Wir biete…
$606,135
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 400 m²
Neue Villa in Hreljin, Bakar – ein echtes Stück moderner Architekturkunst! Wir freuen uns, …
$1,69M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Villa mit Swimmingpool und Panoramablick auf das Meer in Rijeka, Martinkovac Die Nähe der Au…
$1,22M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 292 m²
Dieses hochwertige Immobilienangebot umfasst eine exklusiv gestaltete Designer-Villa zum Ver…
$903,484
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Exklusive 213 m² große Villa mit Infinity-Pool, Garage, Garten und Panoramablick auf das Mee…
$1,25M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 380 m²
Luxusvilla mit Meerblick in Kraljevica, Šmrika, am Stadtrand von Rijeka! Die Gesamtfläche be…
$1,06M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Familienvilla mit Pool, Panoramablick auf das Meer und zwei Wohnungen in Kostrena bei Rijeka…
$1,77M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 463 m²
Schöne Villa in erster Reihe in Kraljevica!Diese wunderschöne Villa befindet sich in der ers…
$2,40M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Wunderschönes Winterhaus in Mrkopalj, Gorski Kotar mit Talblick! Im Herzen des malerischen M…
$628,411
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Wir vermitteln den Verkauf eines seltenen Einfamilienhauses innerhalb der Stadtgrenzen, das …
Preis auf Anfrage
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
KASTAV – Ferienhaus mit großzügigem Baugrundstück, Swimmingpool und Investitionspotenzial in…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 260 m²
Verkauf einer wunderbaren einzigartigen Villa in Ravna Gora, im Herzen von Gorski Kotar. Die…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Atemberaubende Villa an der ersten Linie des Meeres in einem Vorort von Rijeka! Elite-Platz…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Luxuriöses Winterchalet mit Innenpool im Herzen der Natur von Gorski Kotar – ideales Anwesen…
$726,218
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 313 m²
ADRIONIKA freut sich, eine moderne Luxusvilla in Glavani, Kostrena mit herrlichem Meerblick …
$1,56M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 422 m²
RIJEKA - MARTINKOVAC - GELEGENHEIT! - eine Rarität im Angebot Möchten Sie eine Immobilie mit…
$1,35M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Reduziert! Alter Preis ist 1 Million Euro, neuer Preis ist 900.000 Euro! Fantastische Villa …
$1,04M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
Doppelhaushälfte mit einem Schwimmbad nur 200 Meter vom Meer in Kraljevica, Rijeka!Die Ville…
$674,113
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Exklusive Immobilien am Wasser präsentieren eine luxuriöse Villa am Meer zum Verkauf in der …
$4,12M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 313 m²
Luxuriöse Villa in Kostrena (Glavani) mit atemberaubendem Panoramablick für 360 Grad! Außerg…
$1,56M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 8
Fläche 400 m²
Solide Luxusvilla mit Swimmingpool und wunderschönem Meerblick! Diese wunderschöne Villa bef…
Preis auf Anfrage
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Die zum Verkauf stehende Villa mit Pool in einer der malerischsten Lagen von Gorski Kotar, i…
$716,658
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Märchenhafte Holzvilla mit Swimmingpool und Wellness in Gorski Kotar! Die Villa von 220 qm. …
$994,031
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Schöne moderne Villa in der zweiten Häuserreihe in der Straße der Millionäre in Kostrena! Nu…
$2,19M
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 792 m²
Außergewöhnliches Privat-Anwesen in Kroatien mit zwei Häusern, Swimmingpool und genehmigtem …
$788,897
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Villa in Rijeka, Kroatien
Villa
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 750 m²
Luxusvilla mit Swimmingpool zum Verkauf in Rijeka! Wunderbarer Meerblick! Zum Verkauf steht …
$3,37M
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Immobilienangaben in Rijeka, Kroatien

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