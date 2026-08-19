Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Grad Vodnjan
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Grad Vodnjan, Kroatien

;
22 immobilienobjekte total found
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 306 m²
Luxusvilla im Bau mit Panoramablick in der Gegend von Vodnjan, unweit von Pula! Die Gesamtfl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 161 m²
Diese modern neu gebaute Villa im malerischen Gebiet von Galižana nahe Vodnjan bietet ein an…
$752,341
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 174 m²
Helle neue Villa in der Gegend von Vodnjan! Nur einen Steinwurf von der Stadt Vodnjan entfer…
$857,738
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 460 m²
Wunderschöne Luxusvilla mit Olivenhain von 5800 qm. in der Gegend von Vodnjan! Dieses herrli…
$2,29M
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Fläche 242 m²
Geräumige Villa zum Verkauf in Galizana mit weitem Meerblick! Die Strände sind 4,5 km entfer…
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Moderne, hochwertige einstöckige Villa in einem privaten Resort in der Gegend von Vodnjan! D…
$877,490
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 297 m²
Beeindruckende Villa im Bau in der Gegend von Vodnjan mit Blick auf die Adria und die Brijun…
$1,89M
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Luxusvilla im Bau innerhalb eines neuen modernen Komplexes in der Gegend von Vodnjan. Komple…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Moderne Villa mit beheiztem Pool, Sauna, Whirlpool, luxuriös eingerichtet in der Gegend von …
$949,230
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 195 m²
Moderne Villa in der Endphase des Baus mit Swimmingpool, umgeben von Natur in der Gegend von…
$784,982
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Luxusvilla im Bau mit Meerblick in Vodnjan, mit dem Komplex mehrerer neuer moderner Villen. …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Schöne Villa mit Pool und Garten in Vodnjan – 3.500 Meter vom Meer entferntDiese elegante Vi…
$908,596
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Moderne Luxusvilla in Vodnjan, eine erstklassige Immobilienmöglichkeit in Südistrien, die sp…
$960,682
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 394 m²
Beeindruckende neu gebaute Luxusvilla in der Gegend von Vodnjan! Die Villa befindet sich ca.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Villa mit Swimmingpool in Vodnjan! Die Gesamtfläche beträgt 160 m². Die Grundstücksfläche be…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Luxusvilla mit beheiztem Pool zum Verkauf in der Nähe von Vodnjan! Diese exquisite Villa lie…
$771,964
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Gestatten Sie uns, Ihnen eine hochmoderne Villa vorzustellen, eingebettet in einem ruhigen W…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 240 m²
Moderne Familienvilla von 240 m2 auf 1553 qm. Land in der Gegend von Vodnjan, berühmt für Ol…
$594,134
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 250 m²
Beeindruckende Villa mit Pool in der Gegend von Vodnjan! Die Gesamtfläche beträgt 250 qm. Da…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
Steinvilla mit Meerblick! Dank einer reichen Geschichte, deren Spuren seit der Antike zu fin…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 306 m²
Dieses spektakuläre Immobilienangebot umfasst eine außergewöhnlich helle, ultra-luxuriöse De…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Galizana, Kroatien
Villa
Galizana, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 268 m²
Die perfekte Immobilie in Kroatien zu entdecken bedeutet, ein Objekt zu finden, das sowohl d…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Grad Vodnjan, Kroatien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen