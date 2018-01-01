Роскошный образ жизни и захватывающие виды

AG Luxury Properties LLC очень рада предложить вам эту эксклюзивную итальянскую роскошную квартиру с 2 спальнями в Vincitore Dolce Vita, расположенную в Арджане, Дубай.

НАЧАЛО ЦЕНЫ: 680,000 AED

План оплаты:

20% первоначальный взнос

50% во время строительства

6% при передаче

24% после передачи

Легкий план оплаты 1% в месяц после передачи

Гарантированная чистая рентабельность инвестиций 8% в течение 3 лет.

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 3 КВАРТАЛ 2026 ГОДА