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DolceVita

Дубай, ОАЭ
от
€174,583
;
17
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О комплексе

Роскошный образ жизни и захватывающие виды

AG Luxury Properties LLC очень рада предложить вам эту эксклюзивную итальянскую роскошную квартиру с 2 спальнями в Vincitore Dolce Vita, расположенную в Арджане, Дубай.

НАЧАЛО ЦЕНЫ: 680,000 AED

План оплаты:
20% первоначальный взнос
50% во время строительства
6% при передаче
24% после передачи
Легкий план оплаты 1% в месяц после передачи

Гарантированная чистая рентабельность инвестиций 8% в течение 3 лет.

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 3 КВАРТАЛ 2026 ГОДА

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
24
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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DolceVita
Дубай, ОАЭ
от
€174,583
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