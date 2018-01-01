Bugatti Residence

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle, известном как Cloud Tower от Tiger Group.
Соседние районы;
Город производства Дубая – 1,2 км
Мидтаун от Deyaar – 1,2 км
Источники – 2,2 км
Высоты Победы – 2,9 км
Удобства и удобства;
1 спальня
2 ванны
меблированный
BUA; 800 кв.
Порошковая комната
Встроенный в гардеробе
Прачечная
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Район барбекю
Бассейн
тренажерный зал
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Медицинский центр
Досуг и Парк
Баскетбол и теннисный корт
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Спа и Сауна
Йога и Медитация
Шоппинг и супермаркет
Доступ к пляжу
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция располагает подземной парковкой, садом и бассейном, спа-зоной, фитнес-центром, зоной отдыха, детским клубом, конференц-залом.
Расположение и объекты поблизости
Пляж Джумейра - 20 минут
Бурдж Халифа - 15 минут
Дубай Марина - 20 минут
Пальма Джумейра - 17 минут
Международный аэропорт Дубай - 30 минут
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Арьяне, известные как Arbor View от Ellington Properties
Основные моменты;
С 171 куратором лимитированных квартир
Потрясающий архитектурный дизайн, который легко интегрируется с Natire
Привлекательные и гибкие варианты плана платежей доступны в кратчайшие сроки
Продуманные интерьеры с высококачественной отделкой и высококачественной техникой
Расширяющиеся окна с захватывающим видом на пышные зеленые пейзажи
Удобства и удобства;
Studio
1 ванна
без мебели
BUA; 574 кв.
Прачечная
Рабочая станция
Открытая кухня
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Столовая и розничная торговля
Ресторан и Кафе
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Фитнес-центр
Школа и Институт
Спортивный корт
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284