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Bugatti Residence

Дубай, ОАЭ
от
€4,88 млн
;
10
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О комплексе

Bugatti Residence | Просторный | Роскошная квартира
Бизнес Бэй, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

Описание

Начальная цена: 507.450.130,02 Rub. План платежей: 20% первоначальный взнос 5% ежемесячно в течение 3 лет.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Индивидуальное отопление
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
42
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Bugatti Residence
Дубай, ОАЭ
от
€4,88 млн
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Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в Jumeirah Village Triangle, известном как Cloud Tower от Tiger Group. Соседние районы; Город производства Дубая – 1,2 км Мидтаун от Deyaar – 1,2 км Источники – 2,2 км Высоты Победы – 2,9 км Удобства и удобства; 1 спальня 2 ванны меблированный BUA; 800 кв. Порошковая комната Встроенный в гардеробе Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Район барбекю Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Медицинский центр Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Спа и Сауна Йога и Медитация Шоппинг и супермаркет Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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