Bugatti Residence

Дубай, ОАЭ

от €198,000

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты-студио, расположенные в Арьяне, известные как Arbor View от Ellington Properties Основные моменты; С 171 куратором лимитированных квартир Потрясающий архитектурный дизайн, который легко интегрируется с Natire Привлекательные и гибкие варианты плана платежей доступны в кратчайшие сроки Продуманные интерьеры с высококачественной отделкой и высококачественной техникой Расширяющиеся окна с захватывающим видом на пышные зеленые пейзажи Удобства и удобства; Studio 1 ванна без мебели BUA; 574 кв. Прачечная Рабочая станция Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284