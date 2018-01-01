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В большинстве апартаментов будут частные бассейны.
Жилой комплекс Oceanz by DANUBE в популярном районе Dubai Maritime City.
Удобства: бассейн-инфинити, health-клуб в морском стиле, бизнес-лаундж, спортивные площадки, детские игровые площадки, плавучий кинотеатр, водный тренажерный зал, доктор по вызову, джакузи sky, беговая дорожка, зона для барбекю, поле для крикета, баскетбольная площадка.
Расположение:
10 минут до Jumeirah Beach
15 минут до New Academy School, Little Diamond Nursery — Al Raffa — детский сад, торгового центра BurJuman, музея Heritage Village, больницы Aster, Mankhool
20 минут до Downtown Dubai, Business Bay и Международного аэропорта Дубая
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