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Oceanz by Danube

Дубай, ОАЭ
от
€296,049
;
13
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О комплексе

Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Доходность — от 6 %! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированные апартаменты!

В большинстве апартаментов будут частные бассейны.

Жилой комплекс Oceanz by DANUBE в популярном районе Dubai Maritime City.

Удобства: бассейн-инфинити, health-клуб в морском стиле, бизнес-лаундж, спортивные площадки, детские игровые площадки, плавучий кинотеатр, водный тренажерный зал, доктор по вызову, джакузи sky, беговая дорожка, зона для барбекю, поле для крикета, баскетбольная площадка.

Расположение:

10 минут до Jumeirah Beach
15 минут до New Academy School, Little Diamond Nursery — Al Raffa — детский сад, торгового центра BurJuman, музея Heritage Village, больницы Aster, Mankhool
20 минут до Downtown Dubai, Business Bay и Международного аэропорта Дубая

Пишите или звоните, организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
30
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Oceanz by Danube
Дубай, ОАЭ
от
€296,049
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Площадь 35–64 м²
2 объекта 2
Локация - Arjan Окончание строительства - II 2026 г Dolce Vita  выполнен в стиле чарующей архитектуры Европы, представляет собой высотный  отель + резиденция с большим количеством удобств  от отмеченного наградами бутик-застройщика Vincitore Group. Проект отличается викторианской архитектурой и расположен в престижном районе Arjan. Здание имеет высоту в 16 этажей с эксклюзивными студиями, классическими и премиальными апартаментами с 1 спальней и роскошными апартаментами с 2 спальнями. Резиденции отличаются просторной планировкой, высокими потолками, материалами премиум-класса и роскошной отделкой, что создает гармоничное сочетание величия и функциональности. Доступность: Miracle Garden - 5 мин Mall of the Emirates - 5 мин Global Village - 10 мин Burj Khalifa - 10 мин   Комплекс имеет целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов: Бассейн Беговые дорожки Бутики и магазины Детская игровая площадка Детский бассейн Сауна и джакузи Зеленые насаждения Зона барбекю Игровая комната Инфинити бассейн Йога студия Кафе и рестораны Кинотеатр Консьерж-сервис Охрана и видеонаблюдение Парковочное место Парк Поле для гольфа Сад Кальян   В комплексе представлены: Студии - от 35.3 m2 - от 603 000 AED (165 000$) 1 Bed -  от 63.6 m2 - от 995 000 AED  (271 000$) 1 Bed Премиум - от 71.5 m2 - от 1 225 000 AED (334 000$) 2 Bed -  от - 86.2 m2 - от 1 425 000 AED (339 000$)   Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества: I.  Оплата 100% + 4%DLD (налог) Бонус: ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!    Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!      II.    Рассрочка до окончания строительства проекта 30% + 4% DLD (налог)  - первый взнос 30%  - через 5 месяцев 30% - через 10 месяцев 10%  - на момент сдачи проекта Бонус: гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта + клиент освобождается от оплаты service charge (плата за обслуживание комплекса) на 3 года.   III. Рассрочка на 5 лет (2 года после сдачи) 20% + 4% DLD (налог) - первый взнос 1% - ежемесячно в течение 36 месяцев 5% - через 5 месяцев 5% - через 10 месяцев 5% - через 15 месяцев 5%  - на момент сдачи проекта 1% -  ежемесячно 24 месяца после завершения строительства   IV. Стандартный (лояльный) план оплаты 20% + 4% DLD (налог)  - первый взнос 10% - через 6 месяцев 10% - через 12 месяцев 10% - через 18 месяцев 50% на момент сдачи проекта   БОНУСЫ ДЛЯ КЛИЕНТА ПРИ БРОНИРОВАНИИ  С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ ДО 7 ИЮЛЯ 2023 г: Скидка 2% от стоимости на любой апартамент Привилегированный выбор  квартиры с лучшим видом и скидкой в день старта!!!    
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Многоквартирный жилой дом Studio | Holland Gardens- road
Многоквартирный жилой дом Studio | Holland Gardens- road
Дубай, ОАЭ
от
€140,000
Год сдачи 2025
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer its clients amazing Studio apartment, located in Town Square, known as Holland Gardens by Nshama Key Highlights; Lush Green spaces with 10km green jogging trails Flexible & attractive payment plan options available Community facility with over 500 retail outlet Amenities & Facilities; Studio 1 Bath Unfurnished BUA; 402 Sqft Laundry space Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception Barbeque area Swimming pool Gym Kid’s play area Leisure & Park Restaurant & Cafe Tennis court Cycling, Running & Joggin track School Fitness centre Sports court Garden Yoga & Meditation Supermarket & Shopping area Spa & Sauna room For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Sands | Prime Location
Многоквартирный жилой дом 3BR | Marina Sands | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€1,24 млн
Год сдачи 2025
Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to offer you 3 bedroom apartment, located in Emaar Beachfront, known as Marina Sands by Emaar Amenities & Facilties; 3 Bedroom 4 Bath Unfurnished BUA; 1,794 Sqft Powder room Laundry area Maid room Walk-in-closet Balcony / Terrace Lobby, Lift & Waiting area Reception area Swimming pool Barbeque area Gym Dining & Retail outlet Restaurant & Cafe Leisure & Park Cycling, Jogging & Running track Sports court Beach access Fitness centre Water activity Volleyball Spa & Sauna room Yoga & Meditation Spacious Cabanas Concierge services Hospital Miami-style pool deck Pristine beach Yacht club Green surrounding Location Nearby; Dubai Marina – 05 mins Downtown Dubai – 10 mins The Walk JBR – 15 mins Dubai International Airport – 20 mins EXPO 2020 – 20 mins Palm Jumeirah – 20 mins Al Maktoum International Airport – 45 mins For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
Оставить заявку
Realting.com
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