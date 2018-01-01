Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!
- Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду;
- Недвижимость растет в цене на 5-7% в год;
- Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет;
- Лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Сильная ликвидность;
- Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду;
- Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей.
Апартаменты в роскошном комплексе LUXOR TOWER в востребованном районе Jumeirah Village Circle.
Апартаменты полностью меблированы!
Комплекс Luxor by Imtiaz представляет резидентам полный доступ к премиальным удобствам и сервису, включая: sky gardens, зону спа и сауну, инфинити-бассейн на крыше, тренажерный зал, кинотеатр, бизнес-центр, интегрированное офисное пространство.
Расположение:
5–15 минут - Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Dubai Sports City.
20–30 минут - Ibn Battuta Mall, Dubai Marina, Mall of Emirates, Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai.
План оплаты:
20% - первоначальный платеж
40% - на стадии строительства
40% - при завершении
Средняя окупаемость проекта составляет 7,7%
Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!