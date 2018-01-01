LUXOR TOWER

Дубай, ОАЭ

от €1,15 млн

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 3 спальнями, расположенные в Business Bay, известной как DG1 Living Tower, от Dar Al Arkan Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 1776 кв. Порошковая комната Прогулка в шкафчике Горничная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн Район барбекю тренажерный зал Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Детская игровая площадка Супермаркет и Торговая зона Парк и зона отдыха Спа и Сауна Институт и Школа Йога и Медитация Расположение рядом; Business Bay – 05 минут Дубай Опера – 05 минут Бурдж Халифа – 06 минут Дубай Молл – 06 минут Международный аэропорт Дубая – 15 минут Международный аэропорт Аль Мактум – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284