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LUXOR TOWER

Дубай, ОАЭ
от
€168,787
;
7
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О комплексе

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!
- Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду;
- Недвижимость растет в цене на 5-7% в год;
- Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет;
- Лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Сильная ликвидность;
- Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду;
- Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей.

Апартаменты в роскошном комплексе LUXOR TOWER в востребованном районе Jumeirah Village Circle.

Апартаменты полностью меблированы!

Комплекс Luxor by Imtiaz представляет резидентам полный доступ к премиальным удобствам и сервису, включая: sky gardens, зону спа и сауну, инфинити-бассейн на крыше, тренажерный зал, кинотеатр, бизнес-центр, интегрированное офисное пространство.

Расположение:
5–15 минут - Dubai Butterfly Garden, Miracle Garden, Dubai Sports City.
20–30 минут - Ibn Battuta Mall, Dubai Marina, Mall of Emirates, Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai.

План оплаты:
20% - первоначальный платеж
40% - на стадии строительства
40% - при завершении
Средняя окупаемость проекта составляет 7,7%

Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
36
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 68.0
Цена за м², EUR 3,518
Цена квартиры, EUR 239,197
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Квартира
Площадь, м² 36.0
Цена за м², EUR 4,689
Цена квартиры, EUR 168,787
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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LUXOR TOWER
Дубай, ОАЭ
от
€168,787
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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