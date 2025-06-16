Жилой комплекс Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari

Самана Барари Роскошь с частными бассейнами с видом на Аль Барари.
Самый зеленый адрес Дубая, переосмысленный Саманой.
Студии, 1, 2 и 3 Квартиры с спальнями | Частные бассейны | Передача: Q4 2027
Обзор проекта:
Самана Барари Виды - это фирменная разработка в курортном стиле от Samana Developers, расположенная в Маджане, рядом с пышным зеленым сообществом Аль Барари. Предлагая современное сочетание природы, хорошего самочувствия и смелой архитектуры, этот проект выделяется своими частными бассейнами на балконах, умными макетами и удобными для инвестиций планами платежей.
Идеально подходит для инвесторов, резидентов и владельцев Airbnb, Самана Барари Виды - это проект с высоким спросом в одном из самых быстрорастущих коридоров Дубая.
Цены и размеры
Студии с частным бассейном ~ 36 м2 от 177.000 €
1 спальня с бассейном ~ 65 м2 от 267.000 €
2 спальня с бассейном ~ 100 м2 от 360 000 €
3 спальни с бассейном ~ 130 м2 от 465.000 €
Все размеры включают частный балкон с бассейном (если применимо)
Платежный план: 15% вниз • 1% ежемесячно до 8 лет
Передача: Q4 2027
Потенциал рентабельности инвестиций: 8%-10%, особенно для краткосрочной аренды
Особенности квартиры:
Большинство единиц с частными бассейнами на террасе.
Стекло от пола до потолка для естественного света и вида на парк.
Открытая планировка европейских кухонь со встроенной техникой.
Современные ванные комнаты с дизайнерской фурнитурой.
Инфраструктура умного дома.
Опциональные пакеты обновления.
Курортные удобства:
Бассейн с бесконечной кромкой и лаунжами.
Фитнес-студия, сад йоги и оздоровительная зона.
Наружные кинотеатры и развлекательные пространства.
Детский бассейн и игровая площадка.
Розничные магазины, кафе-бар и продуктовый магазин.
Консьерж, охрана, парковка.
Крытая парковка и гостевой доступ.
📍 Местоположение: Majan / Al Barari Zone
2 минуты до Al Barari & Mohammed Bin Zayed Road (E311)
5 минут до Global Village и IMG Worlds
10 минут до Silicon Oasis, Cityland Mall
15 минут до Downtown Dubai & Business Bay
В окружении парков, школ, клиник и фитнес-зон
Для кого это?
Инвесторы ищут долгосрочную рентабельность инвестиций + краткосрочную гибкость.
Покупатели хотят удобства в курортном стиле + частный бассейн.
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