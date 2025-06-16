Жилой комплекс Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari

Самана Барари Роскошь с частными бассейнами с видом на Аль Барари.

Самый зеленый адрес Дубая, переосмысленный Саманой.

Студии, 1, 2 и 3 Квартиры с спальнями | Частные бассейны | Передача: Q4 2027

Обзор проекта:

Самана Барари Виды - это фирменная разработка в курортном стиле от Samana Developers, расположенная в Маджане, рядом с пышным зеленым сообществом Аль Барари. Предлагая современное сочетание природы, хорошего самочувствия и смелой архитектуры, этот проект выделяется своими частными бассейнами на балконах, умными макетами и удобными для инвестиций планами платежей.

Идеально подходит для инвесторов, резидентов и владельцев Airbnb, Самана Барари Виды - это проект с высоким спросом в одном из самых быстрорастущих коридоров Дубая.

Цены и размеры

Студии с частным бассейном ~ 36 м2 от 177.000 €

1 спальня с бассейном ~ 65 м2 от 267.000 €

2 спальня с бассейном ~ 100 м2 от 360 000 €

3 спальни с бассейном ~ 130 м2 от 465.000 €

Все размеры включают частный балкон с бассейном (если применимо)

Платежный план: 15% вниз • 1% ежемесячно до 8 лет

Передача: Q4 2027

Потенциал рентабельности инвестиций: 8%-10%, особенно для краткосрочной аренды

Особенности квартиры:

Большинство единиц с частными бассейнами на террасе.

Стекло от пола до потолка для естественного света и вида на парк.

Открытая планировка европейских кухонь со встроенной техникой.

Современные ванные комнаты с дизайнерской фурнитурой.

Инфраструктура умного дома.

Опциональные пакеты обновления.

Курортные удобства:

Бассейн с бесконечной кромкой и лаунжами.

Фитнес-студия, сад йоги и оздоровительная зона.

Наружные кинотеатры и развлекательные пространства.

Детский бассейн и игровая площадка.

Розничные магазины, кафе-бар и продуктовый магазин.

Консьерж, охрана, парковка.

Крытая парковка и гостевой доступ.

📍 Местоположение: Majan / Al Barari Zone

2 минуты до Al Barari & Mohammed Bin Zayed Road (E311)

5 минут до Global Village и IMG Worlds

10 минут до Silicon Oasis, Cityland Mall

15 минут до Downtown Dubai & Business Bay

В окружении парков, школ, клиник и фитнес-зон

Для кого это?