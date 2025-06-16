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  3. Жилой комплекс Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari

Жилой комплекс Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari

Дубай, ОАЭ
от
$206,979
BTC
2.4619689
ETH
129.0423152
USDT
204 636.5051980
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26786
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Самана Барари Роскошь с частными бассейнами с видом на Аль Барари.

Самый зеленый адрес Дубая, переосмысленный Саманой.

Студии, 1, 2 и 3 Квартиры с спальнями | Частные бассейны | Передача: Q4 2027

Обзор проекта:

Самана Барари Виды - это фирменная разработка в курортном стиле от Samana Developers, расположенная в Маджане, рядом с пышным зеленым сообществом Аль Барари. Предлагая современное сочетание природы, хорошего самочувствия и смелой архитектуры, этот проект выделяется своими частными бассейнами на балконах, умными макетами и удобными для инвестиций планами платежей.

Идеально подходит для инвесторов, резидентов и владельцев Airbnb, Самана Барари Виды - это проект с высоким спросом в одном из самых быстрорастущих коридоров Дубая.

Цены и размеры

  • Студии с частным бассейном ~ 36 м2 от 177.000 €

  • 1 спальня с бассейном ~ 65 м2 от 267.000 €

  • 2 спальня с бассейном ~ 100 м2 от 360 000 €

  • 3 спальни с бассейном ~ 130 м2 от 465.000 €

Все размеры включают частный балкон с бассейном (если применимо)
Платежный план: 15% вниз • 1% ежемесячно до 8 лет
Передача: Q4 2027
Потенциал рентабельности инвестиций: 8%-10%, особенно для краткосрочной аренды

Особенности квартиры:

  • Большинство единиц с частными бассейнами на террасе.

  • Стекло от пола до потолка для естественного света и вида на парк.

  • Открытая планировка европейских кухонь со встроенной техникой.

  • Современные ванные комнаты с дизайнерской фурнитурой.

  • Инфраструктура умного дома.

  • Опциональные пакеты обновления.

Курортные удобства:

  • Бассейн с бесконечной кромкой и лаунжами.

  • Фитнес-студия, сад йоги и оздоровительная зона.

  • Наружные кинотеатры и развлекательные пространства.

  • Детский бассейн и игровая площадка.

  • Розничные магазины, кафе-бар и продуктовый магазин.

  • Консьерж, охрана, парковка.

  • Крытая парковка и гостевой доступ.

📍 Местоположение: Majan / Al Barari Zone

  • 2 минуты до Al Barari & Mohammed Bin Zayed Road (E311)

  • 5 минут до Global Village и IMG Worlds

  • 10 минут до Silicon Oasis, Cityland Mall

  • 15 минут до Downtown Dubai & Business Bay

  • В окружении парков, школ, клиник и фитнес-зон

Для кого это?

  • Инвесторы ищут долгосрочную рентабельность инвестиций + краткосрочную гибкость.

  • Покупатели хотят удобства в курортном стиле + частный бассейн.

  • Первые покупатели и цифровые кочевники.

  • Владельцы Airbnb ищут макеты с высоким спросом под AED 1.5M.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Samana Barari Views – Luxury with Private Pools Overlooking Al Barari
Дубай, ОАЭ
от
$206,979
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