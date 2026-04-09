Квартира в новостройке Volare

Район Arjan
Проект с гарантированной доходностью 8% в течение 3-х лет!!!
Срок сдачи - I 2025 г
Volare – новый жилой комплекс, отличающийся своей величественностью и монументальностью.
Располагаясь в жилом районе Arjan, что находится в Dubailand, проект предлагает изысканность его архитектурных решений.
В нем органично сочетается величественный дизайн и элегантные планировки для особых ценителей.
Безупречная отделка лишь дополняет органичные апартаменты, насыщая их нейтральной цветовой палитрой. Для отделки использовались исключительно высококачественные материалы премиум-класса, которые подчеркнут роскошный образ жизни.
Панорамное остекление обеспечивает максимум естественного освещения.
Volare – это целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов:
Жителям доступна развитая инфраструктура – все, что необходимо для комфортной жизни, располагается в непосредственной близости от жилого комплекса.
Располагаясь в самом сердце Dubailand, который является крупнейшим жилым, развлекательным и туристическим районом, жилой комплекс Volare востребованным для инвестиций. Сообщество популярно как среди туристов, так и среди экспатов, что гарантирует стабильный заработок на недвижимости.
В комплексе представлены:
Студии - от 41.5 m2 - от 163 000$
1 BED - от 62.9 m2 - от 245 000$
1 BED Премиум - от 68.7 m2 - от 279 000$
2 BED - от - 109.1 m2 - от 410 000$
Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества:
Ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!
Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!
II. Рассрочка до окончания строительства проекта
20% + 4% DLD - первый взнос
20% - через 5 месяцев
20% - через 10 месяцев
20% - через 15 месяцев
10% - через 20 месяцев
10% - на момент сдачи проекта
Гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта
Обязательное наличие чековой книжки!!!
20% + 4% DLD - первый взнос
1% - ежемесячно в течение 27 месяцев
10% - через 5 месяцев
10% - через 10 месяцев
9% - на момент сдачи проекта
1% - ежемесячно 24 месяца после завершения строительства
20% + 4% DLD - первый взнос
10% - через 5 месяцев
10% - через 10 месяцев
10% - через 15 месяцев
50% на момент сдачи проекта