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Квартира в новостройке Volare

Дубай, ОАЭ
от
$179,000
;
17
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ID: 4047
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

О комплексе

Район Arjan

Проект с гарантированной доходностью 8% в течение 3-х лет!!! 

Срок сдачи - I 2025 г

 

Volare – новый жилой комплекс, отличающийся своей величественностью и монументальностью. 

Располагаясь в жилом районе Arjan, что находится в Dubailand, проект предлагает изысканность его архитектурных решений. 

В нем  органично сочетается величественный дизайн и элегантные планировки для особых ценителей.

 

Безупречная отделка лишь дополняет  органичные апартаменты, насыщая их нейтральной цветовой палитрой. Для отделки использовались исключительно высококачественные материалы премиум-класса, которые подчеркнут роскошный образ жизни.

 

Панорамное остекление  обеспечивает максимум естественного освещения.

Volare – это целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов:

 

  • Бассейн
  • Беговые дорожки
  • Бутики и магазины
  • Детская игровая площадка
  • Детский бассейн
  • Зеленые насаждения
  • Зона барбекю
  • Игровая комната
  • Инфинити бассейн
  • Йога студия
  • Кафе и рестораны
  • Кинотеатр
  • Консьерж-сервис
  • Охрана и видеонаблюдение
  • Парковочное место
  • Парк
  • Поле для гольфа
  • Сад
  • Сауна и парная
  • СПА зона
  • Спортивные площадки
  • Тропический лес
  • Фитнес-центр и тренажерный зал

Жителям доступна развитая инфраструктура – все, что необходимо для комфортной жизни, располагается в непосредственной близости от жилого комплекса. 

Располагаясь в самом сердце Dubailand, который является крупнейшим жилым, развлекательным и туристическим районом, жилой комплекс Volare востребованным для инвестиций. Сообщество популярно как среди туристов, так и среди экспатов, что гарантирует стабильный заработок на недвижимости.

В комплексе представлены:

Студии - от 41.5 m2 - от 163 000$

1 BED -  от 62.9 m2 - от 245 000$

1 BED Премиум - от 68.7 m2 - от 279 000$

2 BED -  от - 109.1 m2 - от 410 000$

Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества:

  1. Оплата 100% + 4%DLD

Ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!   

Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!

   II.    Рассрочка до окончания строительства проекта

20% + 4% DLD - первый взнос

20%  - через 5 месяцев

20% - через 10 месяцев

20% - через 15 месяцев

10% - через 20 месяцев

10%  - на момент сдачи проекта

Гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта

 

  1. Рассрочка на 2 года после сдачи проекта 

Обязательное наличие чековой книжки!!!

20% + 4% DLD - первый взнос

1% - ежемесячно в течение 27 месяцев

10% - через 5 месяцев

10% - через 10 месяцев

9%  - на момент сдачи проекта

1% -  ежемесячно 24 месяца после завершения строительства

  1. Стандартный план оплаты

20% + 4% DLD - первый взнос

10% - через 5 месяцев

10% - через 10 месяцев

10% - через 15 месяцев

50% на момент сдачи проекта

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.5 – 62.9
Цена за м², USD 3,895 – 4,313
Цена квартиры, USD 179,000 – 245,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 109.0
Цена за м², USD 3,761
Цена квартиры, USD 410,000

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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