Квартира в новостройке Volare

Район Arjan

Проект с гарантированной доходностью 8% в течение 3-х лет!!!

Срок сдачи - I 2025 г

Volare – новый жилой комплекс, отличающийся своей величественностью и монументальностью.

Располагаясь в жилом районе Arjan, что находится в Dubailand, проект предлагает изысканность его архитектурных решений.

В нем органично сочетается величественный дизайн и элегантные планировки для особых ценителей.

Безупречная отделка лишь дополняет органичные апартаменты, насыщая их нейтральной цветовой палитрой. Для отделки использовались исключительно высококачественные материалы премиум-класса, которые подчеркнут роскошный образ жизни.

Панорамное остекление обеспечивает максимум естественного освещения.

Volare – это целый спектр роскошных удобств, доступных для резидентов:

Бассейн

Беговые дорожки

Бутики и магазины

Детская игровая площадка

Детский бассейн

Зеленые насаждения

Зона барбекю

Игровая комната

Инфинити бассейн

Йога студия

Кафе и рестораны

Кинотеатр

Консьерж-сервис

Охрана и видеонаблюдение

Парковочное место

Парк

Поле для гольфа

Сад

Сауна и парная

СПА зона

Спортивные площадки

Тропический лес

Фитнес-центр и тренажерный зал

Жителям доступна развитая инфраструктура – все, что необходимо для комфортной жизни, располагается в непосредственной близости от жилого комплекса.

Располагаясь в самом сердце Dubailand, который является крупнейшим жилым, развлекательным и туристическим районом, жилой комплекс Volare востребованным для инвестиций. Сообщество популярно как среди туристов, так и среди экспатов, что гарантирует стабильный заработок на недвижимости.

В комплексе представлены:

Студии - от 41.5 m2 - от 163 000$

1 BED - от 62.9 m2 - от 245 000$

1 BED Премиум - от 68.7 m2 - от 279 000$

2 BED - от - 109.1 m2 - от 410 000$

Проект имеет несколько планов оплаты на выбор при покупке апартаментов, каждый из которых имеет неоспоримые преимущества:

Оплата 100% + 4%DLD

Ежегодный гарантированный доход 8 % в течение 3 лет на этапе строительства!!!

Гарантированный доход начинается на 22 день после 100% оплаты!

II. Рассрочка до окончания строительства проекта

20% + 4% DLD - первый взнос

20% - через 5 месяцев

20% - через 10 месяцев

20% - через 15 месяцев

10% - через 20 месяцев

10% - на момент сдачи проекта

Гарантированный доход 8% , начинается после сдачи проекта

Рассрочка на 2 года после сдачи проекта

Обязательное наличие чековой книжки!!!

20% + 4% DLD - первый взнос

1% - ежемесячно в течение 27 месяцев

10% - через 5 месяцев

10% - через 10 месяцев

9% - на момент сдачи проекта

1% - ежемесячно 24 месяца после завершения строительства

Стандартный план оплаты

20% + 4% DLD - первый взнос

10% - через 5 месяцев

10% - через 10 месяцев

10% - через 15 месяцев

50% на момент сдачи проекта