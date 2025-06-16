Жилой комплекс Affordable Elegance with Resort-Style Amenities / Samana Hilld

Samana Hills by Samana Developers - Ready-To-Move Luxury in Arjan.

Доступная элегантность с удобствами курортного стиля.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты готовы к переезду

Обзор проекта:

Samana Hills - это завершенная жилая застройка, расположенная в самом сердце Арджана, Дубайленд - всего в нескольких минутах езды от Дубайского чудо-сада и ключевых дорожных сетей. Этот проект выделяется своими особенностями курортного стиля, просторными макетами и исключительным качеством дизайна, которые предлагаются по конкурентоспособной цене.

Идеально подходит для конечных пользователей и инвесторов, Samana Hills предлагает сильное сочетание современного образа жизни, долгосрочной ценности и высокого арендного потенциала в растущем пригородном сообществе.

Цены начинаются с:

Студии ~ 37 м2 от 135 000 €

1 спальня ~ 60 м2 от 185,700 €

2 спальня ~ 98 м2 от

Высокая арендная плата: 8%-9% в Аржане.

Подходит для краткосрочной аренды (Airbnb-friendly).

Особенности квартиры:

Современный дизайн с качественной отделкой.

Просторные балконы (отдельные блоки с частным бассейном).

Встроенные шкафы и полностью оборудованные кухни.

Окна от пола до потолка для естественного освещения.

Умный доступ и дополнительные меблированные пакеты.

Удобства и удобства:

Большой бассейн с досуговой палубой.

Полностью оборудован тренажерный зал и оздоровительный клуб.

Настольный теннис, игровая зона в помещении и беговая дорожка.

Детская игровая площадка и ландшафтные сады.

24/7 безопасность, прием и крытый паркинг.

Рядом супермаркеты, рестораны и розничная торговля.

Расположение: Arjan, Dubailand

2 минуты до чудесного сада и сада бабочек

5 минут до Dubai Science Park & Mediclinic

10 минут до Mall of the Emirates

15 минут до Dubai Marina, JVC & Tecom

Легкий доступ к Umm Suqeim Rd & E311

Идеально для: