Жилой комплекс Affordable Elegance with Resort-Style Amenities / Samana Hilld

Samana Hills by Samana Developers - Ready-To-Move Luxury in Arjan.
Доступная элегантность с удобствами курортного стиля.
Студии, 1 и 2 спальные апартаменты готовы к переезду
Обзор проекта:
Samana Hills - это завершенная жилая застройка, расположенная в самом сердце Арджана, Дубайленд - всего в нескольких минутах езды от Дубайского чудо-сада и ключевых дорожных сетей. Этот проект выделяется своими особенностями курортного стиля, просторными макетами и исключительным качеством дизайна, которые предлагаются по конкурентоспособной цене.
Идеально подходит для конечных пользователей и инвесторов, Samana Hills предлагает сильное сочетание современного образа жизни, долгосрочной ценности и высокого арендного потенциала в растущем пригородном сообществе.
Цены начинаются с:
Студии ~ 37 м2 от 135 000 €
1 спальня ~ 60 м2 от 185,700 €
2 спальня ~ 98 м2 от
Высокая арендная плата: 8%-9% в Аржане.
Подходит для краткосрочной аренды (Airbnb-friendly).
Особенности квартиры:
Современный дизайн с качественной отделкой.
Просторные балконы (отдельные блоки с частным бассейном).
Встроенные шкафы и полностью оборудованные кухни.
Окна от пола до потолка для естественного освещения.
Умный доступ и дополнительные меблированные пакеты.
Удобства и удобства:
Большой бассейн с досуговой палубой.
Полностью оборудован тренажерный зал и оздоровительный клуб.
Настольный теннис, игровая зона в помещении и беговая дорожка.
Детская игровая площадка и ландшафтные сады.
24/7 безопасность, прием и крытый паркинг.
Рядом супермаркеты, рестораны и розничная торговля.
Расположение: Arjan, Dubailand
2 минуты до чудесного сада и сада бабочек
5 минут до Dubai Science Park & Mediclinic
10 минут до Mall of the Emirates
15 минут до Dubai Marina, JVC & Tecom
Легкий доступ к Umm Suqeim Rd & E311
Идеально для:
Инвесторы ищут готовый доход от аренды.
Конечные пользователи ищут доступную, полностью развитую жизнь.
Покупатели заинтересованы в краткосрочных или праздничных возможностях аренды.
Первые домовладельцы ищут местоположение + стоимость.