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Жилой комплекс Affordable Elegance with Resort-Style Amenities / Samana Hilld

Дубай, ОАЭ
от
$157,865
BTC
1.8777729
ETH
98.4221042
USDT
156 078.6893998
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26784
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Samana Hills by Samana Developers - Ready-To-Move Luxury in Arjan.

Доступная элегантность с удобствами курортного стиля.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты готовы к переезду

Обзор проекта:

Samana Hills - это завершенная жилая застройка, расположенная в самом сердце Арджана, Дубайленд - всего в нескольких минутах езды от Дубайского чудо-сада и ключевых дорожных сетей. Этот проект выделяется своими особенностями курортного стиля, просторными макетами и исключительным качеством дизайна, которые предлагаются по конкурентоспособной цене.

Идеально подходит для конечных пользователей и инвесторов, Samana Hills предлагает сильное сочетание современного образа жизни, долгосрочной ценности и высокого арендного потенциала в растущем пригородном сообществе.

Цены начинаются с:

  • Студии ~ 37 м2 от 135 000 €

  • 1 спальня ~ 60 м2 от 185,700 €

  • 2 спальня ~ 98 м2 от

Высокая арендная плата: 8%-9% в Аржане.
Подходит для краткосрочной аренды (Airbnb-friendly).

Особенности квартиры:

  • Современный дизайн с качественной отделкой.

  • Просторные балконы (отдельные блоки с частным бассейном).

  • Встроенные шкафы и полностью оборудованные кухни.

  • Окна от пола до потолка для естественного освещения.

  • Умный доступ и дополнительные меблированные пакеты.

Удобства и удобства:

  • Большой бассейн с досуговой палубой.

  • Полностью оборудован тренажерный зал и оздоровительный клуб.

  • Настольный теннис, игровая зона в помещении и беговая дорожка.

  • Детская игровая площадка и ландшафтные сады.

  • 24/7 безопасность, прием и крытый паркинг.

  • Рядом супермаркеты, рестораны и розничная торговля.

Расположение: Arjan, Dubailand

  • 2 минуты до чудесного сада и сада бабочек

  • 5 минут до Dubai Science Park & Mediclinic

  • 10 минут до Mall of the Emirates

  • 15 минут до Dubai Marina, JVC & Tecom

  • Легкий доступ к Umm Suqeim Rd & E311

Идеально для:

  • Инвесторы ищут готовый доход от аренды.

  • Конечные пользователи ищут доступную, полностью развитую жизнь.

  • Покупатели заинтересованы в краткосрочных или праздничных возможностях аренды.

  • Первые домовладельцы ищут местоположение + стоимость.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Affordable Elegance with Resort-Style Amenities / Samana Hilld
Дубай, ОАЭ
от
$157,865
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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