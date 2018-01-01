Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Идеально подойдет для семейной жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов! Доходность - 4,9% в $!
Инфраструктура: круглосуточная охрана, парковка, бассейн, детский бассейн, детская игровая площадка, тренажерный зал, беговые дорожки, спортивные площадки, зона отдыха с барбекю, пляжная зона, ландшафтные сады, рестораны и кафе.
Расположение:
в 15-20 минутах езды:
- спортивный комплекс Quest for Adventure
- гольф-клуб Al Zorah
- музей Heritage Village Hamriyah
30 минут до аэропорта Sharjah International Airport
45 минут до аэропорта Dubai International Airport займет 45 минут
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