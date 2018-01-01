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Blue Bay Phase C

Sharjah Emirate, ОАЭ
от
€99,014
;
9
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О комплексе

Апартаменты в комплексе Blue Bay Phase C, расположенном вдоль побережья Арабского залива! Идеально подойдет для семейной жизни и инвестиций! Рассрочка без процентов! Доходность - 4,9% в $!

Инфраструктура: круглосуточная охрана, парковка, бассейн, детский бассейн, детская игровая площадка, тренажерный зал, беговые дорожки, спортивные площадки, зона отдыха с барбекю, пляжная зона, ландшафтные сады, рестораны и кафе.

Расположение:
в 15-20 минутах езды:
- спортивный комплекс Quest for Adventure
- гольф-клуб Al Zorah
- музей Heritage Village Hamriyah
30 минут до аэропорта Sharjah International Airport
45 минут до аэропорта Dubai International Airport займет 45 минут

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
6
Местонахождение новостройки
Sharjah Emirate, ОАЭ

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Blue Bay Phase C
Sharjah Emirate, ОАЭ
от
€99,014
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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