Жилой комплекс Двухуровневые апартаменты в новом высотном жилом комплексе Ananda Residences с бассейном и спортивными площадками, Motor City, Дубай, ОАЭ

Ananda Residences — новый жилой проект, созданный для тех, кто ценит гармонию комфорта, стиля и активного образа жизни. Расположенный в динамично развивающемся районе Motor City, этот проект идеально подойдет как для жизни, так и для инвестиций. Здесь сочетаются спокойствие уютного жилого комплекса с удобной доступностью ключевых районов Дубая. Благодаря развитой инфраструктуре, зеленым бульварам, близости к школам, магазинам, ресторанам и объектам досуга, Motor City давно зарекомендовал себя как один из самых комфортных районов для проживания.

Проект предлагает изысканные студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также дуплексы с 3 спальнями. Каждая резиденция выполнена с вниманием к деталям и с использованием высококачественных отделочных материалов. Квартиры полностью меблированы, есть встроенная кухонная техника, что делает переезд или сдачу в аренду максимально простыми и быстрыми.

Проект продуман так, чтобы удовлетворить потребности как активных молодых людей, так и семей с детьми. К услугам жителей — современный бассейн, где можно расслабиться в жаркий день, теннисный корт и баскетбольная площадка для спортивных игр, тренажерный зал с профессиональным оборудованием для поддержания формы, а также детская игровая зона, где дети могут весело и безопасно проводить время. Зона барбекю отлично подойдет для встреч с друзьями и семейных вечеров, а беговая дорожка и пешеходная тропа, проходящие по озелененной территории, создают идеальные условия для прогулок и тренировок на свежем воздухе.

Удобства:

Бассейн

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Тренажерный зал

Детская игровая площадка

Зона барбекю

Беговая дорожка

Пешеходная тропа

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Рассрочка:

План рассрочки на 2 года после передачи

Особенности квартир

Полностью меблирована, есть кухонная техника.

Автодром - 5 минут

Dubai Sports City - 7 минут

Dubai Hills Mall - 12 минут

Global Village - 15 минут

Mall of the Emirates - 16 минут

Пальма Джумейра - 18 минут

Дубай Марина - 19 минут

Dubai Mall - 23 минуты

Расположение и объекты поблизости