Жилой комплекс Downtown UAQ

Представляем знаковый проект от всемирно известного застройщика который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье в новом районе Downtown UAQ (Умм-Аль-Кувейн).

Застройщик, пионер модели обратной интеграции (Backward Integration), гарантирует непревзойденное качество и своевременную сдачу проекта. Downtown UAQ — это амбициозный прибрежный город площадью 45 миллионов квадратных футов и знаковое направление площадью 25 миллионов квадратных футов, где комплекс становится его прибрежным символом. Проект, состоящий из 5 жилых башен, олицетворяет собой дизайнерское совершенство, с архитектурой, вдохновленной ритмом волн и морским горизонтом.

Комплекс предлагает редкую привилегию жить у самой кромки Аравийского моря. Каждая резиденция открывает панорамные виды на море и небо. Ваша жизнь здесь — это симфония наследия и модернизации, где каждое утро вас встречает шум волн и золотистый свет.

Планировки

Резиденция с 1 спальней / площадь от 51.7 м² / цена от $302,850 / 1 паркинг место

Резиденция с 2 спальнями / площадь от 68.1 м² / цена от $404,050 / 1 паркинг место

Резиденция с 3 спальнями / площадь от 199.7 м² / цена от $1,170,900 / 2 паркинг места

Проект— это город в городе, пульсирующий энергией и предлагающий исключительные возможности для отдыха, здоровья и развлечений:

Wellness и Фитнес: Комплекс включает оздоровительный клуб, тренажерный зал, велнес-парк, зоны для кроссфита и площадки для йоги.

Развлечения и Отдых: На территории расположены променады, кафе, бутики, гавани для яхт, семейные парки, пляжные кафе, амфитеатры и арт-кварталы.

Природа: Бассейны, окруженные ландшафтными парками, и затененные дорожки создают моменты спокойствия и равновесия.

Downtown UAQ, это масштабное прибрежное направление, занимающее площадь 45 миллионов квадратных футов. Оно задумано как «береговая линия будущего», представляющая собой возрождение эмирата. Район сочетает в себе уважение к местным традициям и культуре с современными архитектурными решениями, создавая гармонию между наследием и амбициями. Он спроектирован с целью объединить благополучие, природу и городскую жизнь, обеспечивая баланс между яркими торговыми проспектами и спокойными жилыми анклавами. Добро пожаловать в новую эру Умм-Аль-Кувейна, где прошлое вдохновляет настоящее, а море несет обещание завтрашнего дня.