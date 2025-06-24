  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Умм-эль-Кайвайн
  4. Жилой комплекс Downtown UAQ

Жилой комплекс Downtown UAQ

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
от
$302,850
BTC
3.6023405
ETH
188.8140650
USDT
299 423.1025908
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
12 1
ID: 32957
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Умм-эль-Кайвайн

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    42

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Представляем знаковый проект от всемирно известного застройщика который переосмысливает концепцию роскошной жизни на побережье в новом районе Downtown UAQ (Умм-Аль-Кувейн).

Застройщик, пионер модели обратной интеграции (Backward Integration), гарантирует непревзойденное качество и своевременную сдачу проекта. Downtown UAQ — это амбициозный прибрежный город площадью 45 миллионов квадратных футов и знаковое направление площадью 25 миллионов квадратных футов, где комплекс становится его прибрежным символом. Проект, состоящий из 5 жилых башен, олицетворяет собой дизайнерское совершенство, с архитектурой, вдохновленной ритмом волн и морским горизонтом.

Комплекс предлагает редкую привилегию жить у самой кромки Аравийского моря. Каждая резиденция открывает панорамные виды на море и небо. Ваша жизнь здесь — это симфония наследия и модернизации, где каждое утро вас встречает шум волн и золотистый свет.

 

Планировки

  • Резиденция с 1 спальней / площадь от 51.7 м² / цена от $302,850 / 1 паркинг место

  • Резиденция с 2 спальнями / площадь от 68.1 м² / цена от $404,050 / 1 паркинг место

  • Резиденция с 3 спальнями / площадь от 199.7 м² / цена от $1,170,900 / 2 паркинг места

 

Проект— это город в городе, пульсирующий энергией и предлагающий исключительные возможности для отдыха, здоровья и развлечений:

  • Wellness и Фитнес: Комплекс включает оздоровительный клуб, тренажерный зал, велнес-парк, зоны для кроссфита и площадки для йоги.

  • Развлечения и Отдых: На территории расположены променады, кафе, бутики, гавани для яхт, семейные парки, пляжные кафе, амфитеатры и арт-кварталы.

  • Природа: Бассейны, окруженные ландшафтными парками, и затененные дорожки создают моменты спокойствия и равновесия.

 

Downtown UAQ, это масштабное прибрежное направление, занимающее площадь 45 миллионов квадратных футов. Оно задумано как «береговая линия будущего», представляющая собой возрождение эмирата. Район сочетает в себе уважение к местным традициям и культуре с современными архитектурными решениями, создавая гармонию между наследием и амбициями. Он спроектирован с целью объединить благополучие, природу и городскую жизнь, обеспечивая баланс между яркими торговыми проспектами и спокойными жилыми анклавами. Добро пожаловать в новую эру Умм-Аль-Кувейна, где прошлое вдохновляет настоящее, а море несет обещание завтрашнего дня.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 51.7
Цена за м², USD 5,858
Цена квартиры, USD 302,850

Местонахождение на карте

Умм-эль-Кайвайн, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Видеообзор жилой комплекс Downtown UAQ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Realting.com
Перейти
