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  3. Квартира в новостройке 🌴 Laguna Residence by One Development – The UAE’s First Full AI-Lagoon Sanctuary in City of Arabia

Квартира в новостройке 🌴 Laguna Residence by One Development – The UAE’s First Full AI-Lagoon Sanctuary in City of Arabia

Дубай, ОАЭ
от
$164,409
BTC
1.9556074
ETH
102.5017474
USDT
162 548.2255585
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26717
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Laguna Residence by One Development – первый в ОАЭ комплексный комплекс AI-Lagoon в городе Аравия

Смарт-эко-технологии - Защитите себя до передачи 2027 года!

Местоположение и связь Prime

  • Расположенный в городе Аравия, Дубайленд, прямо на Шейх Мохамед Бин Заид Роуд - всего в 15-20 минутах от центра города и аэропорта DXB.

  • Башни-близнецы Tiffany & Cyan с видом на крупнейшую в регионе подиумную лагуну — настоящий оазис с пышным видом.

  • Готовое будущее сообщество: Метро, торговые центры, IMG, Global Village — все в пределах легкой досягаемости.

Обзор проекта и Unit Mix:

  • 1492 высококлассных единицы: Студия 3 BR Sky-Homes.

  • Интегрированная в искусственный интеллект интеллектуальная жизнь, разработанная разработчиком бутика ОАЭ при поддержке Al Fanar, оптимизирует комфорт и энергию внеплановых свойств.

  • Цены на единицу начинаются с:

    • Студия от 35 м2 от 140.000 €

    • 1 спальня от 65 м2 от 210 000 €

    • 2 спальни от 110 м2 от 418.000 €

    • 3 спальни от 180 м2 от 720 000 €

Платежный план и доставка

  • Безопасный только 10% депозит

  • 40% оплачивается во время строительства

  • Оставшиеся 50% при передаче (Q4 2027)

Лагунный стиль жизни (30+ удобств)

  • 1,2-километровая подиумная лагуна с песчаными берегами, водными видами спорта и кафе на закате.

  • Бесконечные бассейны, сады дзен, колоды йоги и VR-гольф.

  • Крытые/наружные кинотеатры, брызговые парки, гребные корты, беговые дорожки.

  • Семейные парки, зоны BBQ, зоны для домашних животных и парки для собак.

Умный и устойчивый Дизайн

  • Первый полностью автоматизированный жилой проект в регионе: освещение, климат, безопасность, энергетика — адаптированы для вас.

  • Эко-сознательная архитектура: переработка серой воды, солнечные фасады, биофильные материалы.

Инвестиционный снимок

  • Фаза 1 распродана в течение месяца — высокий спрос подтверждает уверенность рынка.

  • 15-20% годового роста цен в регионе Дубайленд.

  • Рентабельность 8-11% прогнозируется с отпуском и в долгосрочной перспективе.

Идеально для:

Почему Лагуна:

Поклонники стиля Tech-Lifestyle впервые переехали в резиденцию AI с пляжной жизнью.

Молодые семьи Безопасная, зеленая лагуна, детские зоны, дружелюбные к домашним животным.

Цифровые кочевники Умные сервисы, Wi-Fi, общественные мероприятия.

Ценностные инвесторы Низкий вход, план 50/50 с высокой маржой, прирост капитала.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Квартира в новостройке 🌴 Laguna Residence by One Development – The UAE’s First Full AI-Lagoon Sanctuary in City of Arabia
Дубай, ОАЭ
от
$164,409
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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