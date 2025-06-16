Квартира в новостройке 🌴 Laguna Residence by One Development – The UAE’s First Full AI-Lagoon Sanctuary in City of Arabia

Laguna Residence by One Development – первый в ОАЭ комплексный комплекс AI-Lagoon в городе Аравия
Смарт-эко-технологии - Защитите себя до передачи 2027 года!
Местоположение и связь Prime
Расположенный в городе Аравия, Дубайленд, прямо на Шейх Мохамед Бин Заид Роуд - всего в 15-20 минутах от центра города и аэропорта DXB.
Башни-близнецы Tiffany & Cyan с видом на крупнейшую в регионе подиумную лагуну — настоящий оазис с пышным видом.
Готовое будущее сообщество: Метро, торговые центры, IMG, Global Village — все в пределах легкой досягаемости.
Обзор проекта и Unit Mix:
1492 высококлассных единицы: Студия 3 BR Sky-Homes.
Интегрированная в искусственный интеллект интеллектуальная жизнь, разработанная разработчиком бутика ОАЭ при поддержке Al Fanar, оптимизирует комфорт и энергию внеплановых свойств.
Цены на единицу начинаются с:
Студия от 35 м2 от 140.000 €
1 спальня от 65 м2 от 210 000 €
2 спальни от 110 м2 от 418.000 €
3 спальни от 180 м2 от 720 000 €
Платежный план и доставка
Безопасный только 10% депозит
40% оплачивается во время строительства
Оставшиеся 50% при передаче (Q4 2027)
Лагунный стиль жизни (30+ удобств)
1,2-километровая подиумная лагуна с песчаными берегами, водными видами спорта и кафе на закате.
Бесконечные бассейны, сады дзен, колоды йоги и VR-гольф.
Крытые/наружные кинотеатры, брызговые парки, гребные корты, беговые дорожки.
Семейные парки, зоны BBQ, зоны для домашних животных и парки для собак.
Умный и устойчивый Дизайн
Первый полностью автоматизированный жилой проект в регионе: освещение, климат, безопасность, энергетика — адаптированы для вас.
Эко-сознательная архитектура: переработка серой воды, солнечные фасады, биофильные материалы.
Инвестиционный снимок
Фаза 1 распродана в течение месяца — высокий спрос подтверждает уверенность рынка.
15-20% годового роста цен в регионе Дубайленд.
Рентабельность 8-11% прогнозируется с отпуском и в долгосрочной перспективе.
Идеально для:
Почему Лагуна:
Поклонники стиля Tech-Lifestyle впервые переехали в резиденцию AI с пляжной жизнью.
Молодые семьи Безопасная, зеленая лагуна, детские зоны, дружелюбные к домашним животным.
Цифровые кочевники Умные сервисы, Wi-Fi, общественные мероприятия.
Ценностные инвесторы Низкий вход, план 50/50 с высокой маржой, прирост капитала.