Стильная резиденция Mag 330 бассейном и спа-центром, City of Arabia, Дубай, ОАЭ

Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами.
Резиденция располагает общим бассейном и детским бассейном, детской площадкой, сауной и парной, теннисным кортом на крыше, зоной барбекю, беговой дорожкой, кинотеатром на открытом воздухе, джакузи, тренажерными залами.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со станцией метро.
Школа - 7 минут езды
Детский сад - 8 минут езды
Университет - 11 минут езды
Дубай Марина - 16 минут
Джумейра Бич - 16 минут
Гольф-клуб - 17 минут
Даунтаун Дубай - 20 минут
Бурдж Халифа - 20 минут
Дубай Молл - 20 минут
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в ORB Tower, MBR City, Дубай.
Основные моменты;
Великолепно разработан, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни
Эксклюзивный доступ к современным удобствам и удобствам
Резиденции, чтобы предложить вдохновляющие виды на окрестности
Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей
Удобства и удобства;
2 спальни
2 ванны
без мебели
BUA; 1583 кв.
Прачечная
оформление
Терраса / Балкон
Столовая и розничная торговля
тренажерный зал
Бассейн
Детская игровая площадка
Досуг и Парк
Ресторан и Кафе
Супермаркет и Торговая зона
Район барбекю
Зеленое окружение
Школа и Институт
Общественный зал
Фитнес-центр
Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде
Спортивный корт
Спа и Сауна
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Роскошный высотный комплекс в оживлённом сердце энергичного района Downtown Dubai — туристического магнита города. Студии и апартаменты с 1-3 спальнями с уникальным расположением и первоклассными удобствами.
В распоряжении резидентов комплекса находятся четыре вертикальных сада — зелёные оазисы с панорамным видом на оживлённый Downtown Dubai прямо в здании Society House.
Удобства и оснащение в доме
Подробнее об инфраструктуре: открытый кроссфит-бокс; фитнес-центр; частный кинотеатр; конференц-залы и офисные помещения; терраса и бар на крыше; 25-метровый бассейн; детская игровая зона; гольф-симулятор.
Расположение и объекты поблизости
Центральный район города, притягивающий туристов. Здесь находятся основные достопримечательности города: башня Burj Khalifa, крупнейший торговый центр в мире Dubai Mall, "поющие" фонтаны и Дубайская опера.
Society House расположен в 4 минутах от Dubai Mall и поющего фонтана, в 6 минутах от Burj Khalifa. У резидентов комплекса будет большой выбор ресторанов, кафе, баров и пабов.