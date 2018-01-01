Стильная резиденция Mag 330 бассейном и спа-центром, City of Arabia, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €765,000

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в ORB Tower, MBR City, Дубай. Основные моменты; Великолепно разработан, чтобы соответствовать вашему современному образу жизни Эксклюзивный доступ к современным удобствам и удобствам Резиденции, чтобы предложить вдохновляющие виды на окрестности Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1583 кв. Прачечная оформление Терраса / Балкон Столовая и розничная торговля тренажерный зал Бассейн Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона Район барбекю Зеленое окружение Школа и Институт Общественный зал Фитнес-центр Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Спортивный корт Спа и Сауна Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284