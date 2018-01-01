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Стильная резиденция Mag 330 бассейном и спа-центром, City of Arabia, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€209,451
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16
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О комплексе

Г-образная резиденция располагает бассейном 335 м2, спа-центром с сауной, парной и джакузи, тренажерным залом, зоной отдыха, студией йоги, парком и детскими площадками.

Окончание строительства - конец 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Автодром Дубай - 8 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 45 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Стильная резиденция Mag 330 бассейном и спа-центром, City of Arabia, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€209,451
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