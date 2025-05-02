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Жилой комплекс Жилой комлекс рядом с зелёным парком, мариной и городским пляжем, Dubai Creek, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,01 млн
14.04.2025
$1,01 млн
13.04.2025
$1,01 млн
12.04.2025
$1,01 млн
11.04.2025
$1,04 млн
10.04.2025
$1,04 млн
09.04.2025
$1,05 млн
08.04.2025
$1,05 млн
06.04.2025
$1,05 млн
05.04.2025
$1,04 млн
04.04.2025
$1,05 млн
03.04.2025
$1,06 млн
02.04.2025
$1,06 млн
01.04.2025
$1,06 млн
30.03.2025
$1,05 млн
29.03.2025
$1,06 млн
28.03.2025
$1,07 млн
27.03.2025
$1,06 млн
26.03.2025
$1,06 млн
25.03.2025
$1,06 млн
24.03.2025
$1,05 млн
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15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19693
ID новостройки на Realting
In CRM: 2371781
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Проект - это 2 жилых здания на оживлённой площади с магазинами, кафе и открытым кинотеатром.

Проект состоит из апартаментов с 1-3 спальнями, c минималистичным изысканным интерьером. Рядом с парком и городским пляжем Creek Beach.

Emaar — крупнейший девелопер ОАЭ и главный застройщик Дубая, который известен строительством района Downtown Dubai с самым высоким зданием в мире Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Fountain.

Расположение и объекты поблизости

Находится в элитном районе Dubai Creek с модными апартаментами и премиальными бутик-отелями. Рядом пляж, магазины и роскошные рестораны, центральный парк. До набережной Creek Marina - 5 минут. Также рядом можно найти парк дикой природы Ras Al Khor.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Жилой комлекс рядом с зелёным парком, мариной и городским пляжем, Dubai Creek, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,01 млн
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