Жилой комплекс Жилой комлекс рядом с зелёным парком, мариной и городским пляжем, Dubai Creek, Дубай, ОАЭ

Проект - это 2 жилых здания на оживлённой площади с магазинами, кафе и открытым кинотеатром.

Проект состоит из апартаментов с 1-3 спальнями, c минималистичным изысканным интерьером. Рядом с парком и городским пляжем Creek Beach.

Emaar — крупнейший девелопер ОАЭ и главный застройщик Дубая, который известен строительством района Downtown Dubai с самым высоким зданием в мире Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Fountain.

Расположение и объекты поблизости

Находится в элитном районе Dubai Creek с модными апартаментами и премиальными бутик-отелями. Рядом пляж, магазины и роскошные рестораны, центральный парк. До набережной Creek Marina - 5 минут. Также рядом можно найти парк дикой природы Ras Al Khor.