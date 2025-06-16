Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions

Особняки MAG MEWS - Возвышенная вилла в городе МБР, Дубай.

Современная архитектура. Конфиденциальность. Бескомпромиссное качество.

5 Виллы для спальни и особняки с подписью | Передача: Q4 2026

Обзор проекта:

Маг-Мевс Особняки - это ультра-премиальное жилое сообщество в самом сердце города Мохаммеда Бин Рашида (MBR City), разработанное MAG Lifestyle Development - одним из самых уважаемых разработчиков ОАЭ. Проект состоит из современных вилл и особняков, которые сочетают в себе умные макеты, высококлассную отделку и частные открытые пространства для современной семейной жизни.

Этот закрытый вилловый анклав окружен парками, бутик-ритейлом, оздоровительными удобствами и имеет быстрый доступ к центру Дубая, что делает его перспективным инвестиционным и престижным местом для жизни.

Цены и размеры

5 особняков спальни ~ 1440 м2 от 16.500.000 €

Обновление: Q4 2026

Гибкий платежный план – с 20%

Рост капитала Зона - основное место с сильным прогнозом оценки

Вилла и особняк Особенности

Гладкие, минималистичные фасады и потолки двойной высоты.

Просторные жилые и обеденные зоны с естественным освещением.

Частные лифты (в типах особняков).

Премиальные кухни с мраморными столешницами и приборами Miele.

Мастер-люксы с гардеробами и ванными комнатами.

Комната горничной, комната водителя, терраса на крыше и гараж.

Ландшафтные сады с частными бесконечными бассейнами.

Общественные удобства:

Закрытый вход с безопасностью 24/7.

Бассейн в курортном стиле и зоны отдыха.

Велнес-павильон, уличная йога и беговые дорожки.

Бутик-ритейл, кафе и объекты образа жизни.

Семейные парки и детские игровые площадки.

Прямой доступ к Al Khail Road и Downtown.

Расположение: MBR Город, Дубай:

10 минут до Burj Khalifa & Dubai Mall

12 минут до международного аэропорта Дубая

5 минут до Meydan One Mall и Meydan Racecourse

Рядом с международными школами, больницами и полями для гольфа

Идеально для: