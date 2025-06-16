Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions

Особняки MAG MEWS - Возвышенная вилла в городе МБР, Дубай.
Современная архитектура. Конфиденциальность. Бескомпромиссное качество.
5 Виллы для спальни и особняки с подписью | Передача: Q4 2026
Обзор проекта:
Маг-Мевс Особняки - это ультра-премиальное жилое сообщество в самом сердце города Мохаммеда Бин Рашида (MBR City), разработанное MAG Lifestyle Development - одним из самых уважаемых разработчиков ОАЭ. Проект состоит из современных вилл и особняков, которые сочетают в себе умные макеты, высококлассную отделку и частные открытые пространства для современной семейной жизни.
Этот закрытый вилловый анклав окружен парками, бутик-ритейлом, оздоровительными удобствами и имеет быстрый доступ к центру Дубая, что делает его перспективным инвестиционным и престижным местом для жизни.
Цены и размеры
5 особняков спальни ~ 1440 м2 от 16.500.000 €
Обновление: Q4 2026
Гибкий платежный план – с 20%
Рост капитала Зона - основное место с сильным прогнозом оценки
Вилла и особняк Особенности
Гладкие, минималистичные фасады и потолки двойной высоты.
Просторные жилые и обеденные зоны с естественным освещением.
Частные лифты (в типах особняков).
Премиальные кухни с мраморными столешницами и приборами Miele.
Мастер-люксы с гардеробами и ванными комнатами.
Комната горничной, комната водителя, терраса на крыше и гараж.
Ландшафтные сады с частными бесконечными бассейнами.
Общественные удобства:
Закрытый вход с безопасностью 24/7.
Бассейн в курортном стиле и зоны отдыха.
Велнес-павильон, уличная йога и беговые дорожки.
Бутик-ритейл, кафе и объекты образа жизни.
Семейные парки и детские игровые площадки.
Прямой доступ к Al Khail Road и Downtown.
Расположение: MBR Город, Дубай:
10 минут до Burj Khalifa & Dubai Mall
12 минут до международного аэропорта Дубая
5 минут до Meydan One Mall и Meydan Racecourse
Рядом с международными школами, больницами и полями для гольфа
Идеально для:
Высококлассные покупатели ищут конфиденциальность + роскошь в центральном районе Дубая.
Семьи, желающие пространства, безопасности и удобств мирового класса.
Инвесторы ориентируются на престижные объекты с долгосрочным ростом капитала.
Клиенты переезжают из вилл в Эмирейтс Хиллз, Аль Барари или Над Аль Шеба.