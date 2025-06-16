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  4. Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions

Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions

Дубай, ОАЭ
от
$19,26 млн
BTC
229.0908758
ETH
12 007.6322654
USDT
19 041 815.0665632
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26973
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Особняки MAG MEWS - Возвышенная вилла в городе МБР, Дубай.

Современная архитектура. Конфиденциальность. Бескомпромиссное качество.

5 Виллы для спальни и особняки с подписью | Передача: Q4 2026

Обзор проекта:

Маг-Мевс Особняки - это ультра-премиальное жилое сообщество в самом сердце города Мохаммеда Бин Рашида (MBR City), разработанное MAG Lifestyle Development - одним из самых уважаемых разработчиков ОАЭ. Проект состоит из современных вилл и особняков, которые сочетают в себе умные макеты, высококлассную отделку и частные открытые пространства для современной семейной жизни.

Этот закрытый вилловый анклав окружен парками, бутик-ритейлом, оздоровительными удобствами и имеет быстрый доступ к центру Дубая, что делает его перспективным инвестиционным и престижным местом для жизни.

Цены и размеры

  • 5 особняков спальни ~ 1440 м2 от 16.500.000 €

Обновление: Q4 2026
Гибкий платежный план – с 20%
Рост капитала Зона - основное место с сильным прогнозом оценки

Вилла и особняк Особенности

  • Гладкие, минималистичные фасады и потолки двойной высоты.

  • Просторные жилые и обеденные зоны с естественным освещением.

  • Частные лифты (в типах особняков).

  • Премиальные кухни с мраморными столешницами и приборами Miele.

  • Мастер-люксы с гардеробами и ванными комнатами.

  • Комната горничной, комната водителя, терраса на крыше и гараж.

  • Ландшафтные сады с частными бесконечными бассейнами.

Общественные удобства:

  • Закрытый вход с безопасностью 24/7.

  • Бассейн в курортном стиле и зоны отдыха.

  • Велнес-павильон, уличная йога и беговые дорожки.

  • Бутик-ритейл, кафе и объекты образа жизни.

  • Семейные парки и детские игровые площадки.

  • Прямой доступ к Al Khail Road и Downtown.

Расположение: MBR Город, Дубай:

  • 10 минут до Burj Khalifa & Dubai Mall

  • 12 минут до международного аэропорта Дубая

  • 5 минут до Meydan One Mall и Meydan Racecourse

  • Рядом с международными школами, больницами и полями для гольфа

Идеально для:

  • Высококлассные покупатели ищут конфиденциальность + роскошь в центральном районе Дубая.

  • Семьи, желающие пространства, безопасности и удобств мирового класса.

  • Инвесторы ориентируются на престижные объекты с долгосрочным ростом капитала.

  • Клиенты переезжают из вилл в Эмирейтс Хиллз, Аль Барари или Над Аль Шеба.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Вилла Elevated Villa Living in MBR City. MAG Mews Mansions
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$19,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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