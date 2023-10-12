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Таунхаусы с видом на море в Таиланде

Провинция Пхукет
15
Пхукет
12
Таунхаус В архив
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4 объекта найдено
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Паттайя, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Паттайя, Таиланд
Современный таунхаус, расположенный на тихой улице в нескольких минутах от пляжа, в районе П…
Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
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Цена по запросу
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Пхукет, Таиланд
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Первоклассный таунхаус жилом комплексе Kata Top View, расположенный в районе Карон. В апарта…
Цена по запросу
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Паттайя, Таиланд
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Паттайя, Таиланд
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
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€262,872

Параметры недвижимости в Таиланде

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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