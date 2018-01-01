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South Bay

Дубай, ОАЭ
от
€800,000
;
20
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О комплексе

South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающемся районе Дубая. Реализацией проекта занимается компания Dubai South Properties.

В комплексе представлены 3–7-спальные таунхаусы и виллы площадью от 331 кв. м до 1,263 кв. м. Третья фаза проекта включает таунхаусы с 3-4 спальнями, виллы с 4-5 спальнями и особняки с 5–7 спальнями. В резиденциях будут оборудованные кухни.

В проекте также представлена лимитированная коллекция ультраэлитных вилл у воды и особняков с 6-7 спальнями. Среди ключевых особенностей — бассейн, зеленая лужайка, кинотеатр, тренажерный зал/игровая комната, демонстрационная кухня, частный сад и т. д.



Жильцы комьюнити могут воспользоваться следующими удобствами:

  • частная парковка;
  • открытая стоянка;
  • фитнес-клуб и тренажерный зал;
  • бассейн;
  • лагуна;
  • пляжи;
  • парки;
  • торговый центр;
  • спа;
  • бассейны.


Расположение
South Bay удобно расположен рядом с Expo Road, которая позволяет легко добраться до остальных районов города. Жители имеют легкий доступ к Etihad Rail Network, Al Maktoum International Airport и Palm Jebel Ali Port, что обеспечивает удобное транспортное сообщение с другими частями эмирата. Рядом с комьюнити есть несколько автобусных остановок, включая Dubai South, Majistic Royal 1 и Dubai South, Grand Express 1.

Район, в котором находится проект, отличается развитой инфраструктурой. Всего за 10–15 минут езды на личном транспорте вы доберетесь до:

  • Sunrise City Supermarket, Sand Marco Supermarket, and Madinat Supermarket;
  • United Christian Church of Dubai, St. Gregorios Orthodox Church, and Dubai Evangelical Church Centre;
  • Dove Green Private School, Greenfield Community School, and Bright Riders School;
  • Access Jafza Clinic and NMC Royal Hospital;
  • Ibn Battuta Shopping Mall;
  • Olives Restaurant, Golos Italia, and Sarhad Darbar Restaurant;
  • Fitness Centre Mia, Hybrid Gym, and Tawash Gym;
  • Mi Amor Beauty Salon.
  • Также недалеко расположены популярные парки, среди которых: Motiongate Dubai, Legoland, Bollywood Parks и Riverland.
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2026
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 352.0 – 1 271.0
Цена за м², EUR 2 119 – 3 982
Цена квартиры, EUR 800 000 – 5 000 000
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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South Bay
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Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Изысканная вилла в многофункциональном жилом проекте Reem Hills Villas, расположенный в востребованном районе острова Al Reem Island. Жители комьюнити получат доступ к следующим удобствам: парки и игровые площадки, частная школа, общественный центр, центр раннего обучения, мечети, медицинские учреждения, затененная зона отдыха, магазины, клубные дома, кафе и рестораны, частные бассейны, прямой выход к пляжу. Что касается планировок, Вы сможете воспользоваться следующими ключевыми особенностями: терраса на крыше, бассейн, 3 и более балконов, гараж на 4-6 автомобилей, выставочная и подготовительная кухни, сад, меджлис (приемная), офис, многоцелевая комната. Согласно планам застройщика Q Properties, этот комплекс очень привлекателен с экономической точки зрения, поскольку предлагает самые низкие тарифы на обслуживание среди большинства проектов недвижимости. При этом стоит рассмотреть возможность покупки недвижимости в Reem Hills не только для личного пользования, но и в качестве коммерческой инвестиции для последующей сдачи в аренду. Al Reem Island может похвастаться рентабельностью инвестиций, достигающей в среднем 6%. План оплаты: 1 вариант: 10 % - первоначальный взнос 30 % - на стадии строительства 60 % - по завершении 2 вариант: 50 % - первоначальный взнос 50 % - по завершении 3 вариант: 100 % оплата Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах ОАЭ! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
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