South Bay — современный жилой комплекс, расположенный в Dubai South, стремительно развивающемся районе Дубая. Реализацией проекта занимается компания Dubai South Properties.

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В комплексе представлены 3–7-спальные таунхаусы и виллы площадью от 331 кв. м до 1,263 кв. м. Третья фаза проекта включает таунхаусы с 3-4 спальнями, виллы с 4-5 спальнями и особняки с 5–7 спальнями. В резиденциях будут оборудованные кухни.

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В проекте также представлена лимитированная коллекция ультраэлитных вилл у воды и особняков с 6-7 спальнями. Среди ключевых особенностей — бассейн, зеленая лужайка, кинотеатр, тренажерный зал/игровая комната, демонстрационная кухня, частный сад и т. д.



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Жильцы комьюнити могут воспользоваться следующими удобствами:

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частная парковка;

открытая стоянка;

фитнес-клуб и тренажерный зал;

бассейн;

лагуна;

пляжи;

парки;

торговый центр;

спа;

бассейны.

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Расположение

South Bay удобно расположен рядом с Expo Road, которая позволяет легко добраться до остальных районов города. Жители имеют легкий доступ к Etihad Rail Network, Al Maktoum International Airport и Palm Jebel Ali Port, что обеспечивает удобное транспортное сообщение с другими частями эмирата. Рядом с комьюнити есть несколько автобусных остановок, включая Dubai South, Majistic Royal 1 и Dubai South, Grand Express 1.

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Район, в котором находится проект, отличается развитой инфраструктурой. Всего за 10–15 минут езды на личном транспорте вы доберетесь до:

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