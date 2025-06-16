Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada

Ворота от Арады - Премиум апартаменты в Алджаде, Шарджа.
Современная архитектура. Стратегическое расположение. Умные инвестиции.
2 и 3 спальные комнаты
Обзор проекта:
Ворота - это смелый новый жилой адрес, расположенный у главного входа в Альджаду, самое быстрорастущее сообщество смешанного использования Шарджи. Разработанный Arada, одним из самых надежных разработчиков ОАЭ, The Gate предназначен для тех, кто ценит городскую связь, современный дизайн и высокодоходные инвестиционные возможности.
Расположенные в нескольких шагах от розничного бульвара, парков и образовательных учреждений Aljada, The Gate предлагает гладкие апартаменты со стеклом от пола до потолка, премиальными материалами и легким доступом к Шардже и Дубаю.
Цены начинаются с
Оценка ROI: 7%-9% ежегодно.
Платежный план: 5% бронирование • 35% при строительстве • 60% при передаче.
Ожидаемое завершение: Q3 2027.
Апартаменты Основные моменты:
Современные открытые планировки с естественным освещением.
Элегантные оборудованные кухни и встроенные шкафы.
Просторные балконы с видом на сообщество или бульвар.
Устойчивые особенности дизайна.
Доступна инфраструктура умного дома.
Общественные удобства в Aljada:
Бассейны и фитнес-центры.
Детские игровые площадки и скейт-парки.
Деревянные дорожки и зеленые насаждения.
Розничный бульвар, кафе и рестораны.
Наружный кинотеатр, семейная развлекательная зона Мадар.
Близлежащие школы (SABIS) и Университетский город Шарджа.
Здания с охраной 24/7.
Преимущества размещения - Алджада, Шарджа:
3 мин. - Университетский город
5 минут - Международный аэропорт Шарджи
15 мин – Международный аэропорт Дубая
20 мин – центр Дубая
Прямой доступ к E311 / Шейх Мохаммед бен Заид
Для кого это:
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Семьи, ищущие образ жизни + доступность со школами и парками поблизости.
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