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Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada

Шарджа, ОАЭ
от
$450,029
BTC
5.3530080
ETH
280.5740347
USDT
444 936.9169851
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
4
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26765
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Шарджа
  • Метро
    Al Jaffliya (~ 700 м)
  • Метро
    World Trade Centre (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Ворота от Арады - Премиум апартаменты в Алджаде, Шарджа.

Современная архитектура. Стратегическое расположение. Умные инвестиции.

2 и 3 спальные комнаты

Обзор проекта:

Ворота - это смелый новый жилой адрес, расположенный у главного входа в Альджаду, самое быстрорастущее сообщество смешанного использования Шарджи. Разработанный Arada, одним из самых надежных разработчиков ОАЭ, The Gate предназначен для тех, кто ценит городскую связь, современный дизайн и высокодоходные инвестиционные возможности.

Расположенные в нескольких шагах от розничного бульвара, парков и образовательных учреждений Aljada, The Gate предлагает гладкие апартаменты со стеклом от пола до потолка, премиальными материалами и легким доступом к Шардже и Дубаю.

Цены начинаются с

  • 2 спальни ~ 121 м2 от 385 000 €
  • 3 спальни ~ 184 м2 от 575.000 €

Оценка ROI: 7%-9% ежегодно.
Платежный план: 5% бронирование • 35% при строительстве • 60% при передаче.
Ожидаемое завершение: Q3 2027.

Апартаменты Основные моменты:

  • Современные открытые планировки с естественным освещением.

  • Элегантные оборудованные кухни и встроенные шкафы.

  • Просторные балконы с видом на сообщество или бульвар.

  • Устойчивые особенности дизайна.

  • Доступна инфраструктура умного дома.

Общественные удобства в Aljada:

  • Бассейны и фитнес-центры.

  • Детские игровые площадки и скейт-парки.

  • Деревянные дорожки и зеленые насаждения.

  • Розничный бульвар, кафе и рестораны.

  • Наружный кинотеатр, семейная развлекательная зона Мадар.

  • Близлежащие школы (SABIS) и Университетский город Шарджа.

  • Здания с охраной 24/7.

Преимущества размещения - Алджада, Шарджа:

  • 3 мин. - Университетский город

  • 5 минут - Международный аэропорт Шарджи

  • 15 мин – Международный аэропорт Дубая

  • 20 мин – центр Дубая

  • Прямой доступ к E311 / Шейх Мохаммед бен Заид

Для кого это:

  • Инвесторы ищут доступную высокодоходную недвижимость в быстро оцениваемой области.

  • Семьи, ищущие образ жизни + доступность со школами и парками поблизости.

  • Профессионалы, нуждающиеся в доступе в Дубай с большей ценностью.

  • Международные покупатели ищут недвижимость в ОАЭ за пределами Дубая.

Местонахождение на карте

Шарджа, ОАЭ

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Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada
Шарджа, ОАЭ
от
$450,029
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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