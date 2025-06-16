Жилой комплекс Premium Apartments The Gate by Arada

Ворота от Арады - Премиум апартаменты в Алджаде, Шарджа.

Современная архитектура. Стратегическое расположение. Умные инвестиции.

2 и 3 спальные комнаты

Обзор проекта:

Ворота - это смелый новый жилой адрес, расположенный у главного входа в Альджаду, самое быстрорастущее сообщество смешанного использования Шарджи. Разработанный Arada, одним из самых надежных разработчиков ОАЭ, The Gate предназначен для тех, кто ценит городскую связь, современный дизайн и высокодоходные инвестиционные возможности.

Расположенные в нескольких шагах от розничного бульвара, парков и образовательных учреждений Aljada, The Gate предлагает гладкие апартаменты со стеклом от пола до потолка, премиальными материалами и легким доступом к Шардже и Дубаю.

Цены начинаются с

2 спальни ~ 121 м2 от 385 000 €

3 спальни ~ 184 м2 от 575.000 €

Оценка ROI: 7%-9% ежегодно.

Платежный план: 5% бронирование • 35% при строительстве • 60% при передаче.

Ожидаемое завершение: Q3 2027.

Апартаменты Основные моменты:

Современные открытые планировки с естественным освещением.

Элегантные оборудованные кухни и встроенные шкафы.

Просторные балконы с видом на сообщество или бульвар.

Устойчивые особенности дизайна.

Доступна инфраструктура умного дома.

Общественные удобства в Aljada:

Бассейны и фитнес-центры.

Детские игровые площадки и скейт-парки.

Деревянные дорожки и зеленые насаждения.

Розничный бульвар, кафе и рестораны.

Наружный кинотеатр, семейная развлекательная зона Мадар.

Близлежащие школы (SABIS) и Университетский город Шарджа.

Здания с охраной 24/7.

Преимущества размещения - Алджада, Шарджа:

3 мин. - Университетский город

5 минут - Международный аэропорт Шарджи

15 мин – Международный аэропорт Дубая

20 мин – центр Дубая

Прямой доступ к E311 / Шейх Мохаммед бен Заид

Для кого это: