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Muraba Residences

Дубай, ОАЭ
от
€2,27 млн
;
5
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О комплексе

Апартаменты прибрежном жилом комплексе премиум класса Muraba Residences на острове Palm Jumeirah.

Апартаменты включают просторные оборудованные кухни и ванные комнаты, а также панорамные окна с видом на Арабский залив и горизонт современного Дубая

Удобства жилого комплекса: благоустроенный пляж в 20 метрах, пейзажный бассейн с видом на Арабский залив, крытый тренажерный зал с современным оборудованием; бассейн Vitality, паровая баня, крытая парковка, консьерж сервис.

Проект Muraba Residences отличается близким расположением к достопримечательностям и основным объектам инфраструктуры:

- Dubai Mall в 30 минутах езды на автомобиле;
- The Walk JBR – в 25 минутах;
- Burj Al Arab – в 25 минутах;
- Ibn Battuta Mall – в 25 минутах;
- Mall of Emirates – в 25 минутах.

Средняя окупаемость составляет 5,55% годовых.
План оплаты:
10 % - бронирование
90 % - в течение 30 дней после бронирования

- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь в получении ВНЖ.
- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.
- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.
- Подбор самых ликвидных объектов.
- Помощь с перепродажей и получением прибыли.


Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 181.0
Цена за м², EUR 12,525
Цена квартиры, EUR 2,27 млн
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Muraba Residences
Дубай, ОАЭ
от
€2,27 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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