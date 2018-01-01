Апартаменты прибрежном жилом комплексе премиум класса Muraba Residences на острове Palm Jumeirah.
Апартаменты включают просторные оборудованные кухни и ванные комнаты, а также панорамные окна с видом на Арабский залив и горизонт современного Дубая
Удобства жилого комплекса: благоустроенный пляж в 20 метрах, пейзажный бассейн с видом на Арабский залив, крытый тренажерный зал с современным оборудованием; бассейн Vitality, паровая баня, крытая парковка, консьерж сервис.
Проект Muraba Residences отличается близким расположением к достопримечательностям и основным объектам инфраструктуры:
- Dubai Mall в 30 минутах езды на автомобиле;
- The Walk JBR – в 25 минутах;
- Burj Al Arab – в 25 минутах;
- Ibn Battuta Mall – в 25 минутах;
- Mall of Emirates – в 25 минутах.
Средняя окупаемость составляет 5,55% годовых.
План оплаты:
10 % - бронирование
90 % - в течение 30 дней после бронирования
- Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%.
- Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду.
- Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD.
- Помощь в получении ВНЖ.
- Наша компания является эксклюзивным партнером надежных застройщиков.
- Качественные и честные услуги с заботой о клиенте.
- Подбор самых ликвидных объектов.
- Помощь с перепродажей и получением прибыли.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!