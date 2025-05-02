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Жилой комплекс Престижные апартаменты в новом зелёном комплексе Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$327,743
18.05.2025
$327,743
17.05.2025
$326,532
16.05.2025
$326,751
14.05.2025
$329,383
13.05.2025
$325,870
11.05.2025
$325,167
10.05.2025
$326,254
09.05.2025
$323,605
08.05.2025
$322,427
07.05.2025
$323,539
14.04.2025
$322,085
13.04.2025
$322,274
12.04.2025
$323,478
11.04.2025
$330,787
10.04.2025
$332,135
09.04.2025
$333,805
08.04.2025
$333,597
06.04.2025
$333,792
05.04.2025
$330,752
04.04.2025
$335,173
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Описание Описание
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ID: 22508
ID новостройки на Realting
In CRM: 2409430
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ghaf Woods — это элегантная композиция из 11 кластеров, каждый из которых обладает уникальным шармом и характером. Откройте для себя дом в лесном сообществе, которое приглашает к единению и совместной жизни. Этот комплекс излучает синергию, прекрасно сочетая контрастные идеи в одно невероятное жилое пространство. Размывая границы между природой и домом, добро пожаловать в успокаивающий, умиротворяющий опыт.

Комплекс предлагает прекрасную инфраструктуру - бассейн, каскадный сад, детскую игровую площадку, детский бассейн, большую лужайку, фитнес-центр, терапевтический сад и много другое. Также у жильцов будет лёгкий доступ к ближайшим ресторанам и магазинам, велосипедным и беговым дорожкам, спортивным площадкам, скейтпарку, школе и мечети.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — международный центр недвижимости, бизнеса, культуры и многого другого в Объединенных Арабских Эмиратах. Город расположен на побережье со множеством достопримечательностей и мероприятий и находится в пределах восьмичасового полета для двух третей населения мира. Благодаря своей богатой культуре и достопримечательностям Дубай является одним из самых популярных направлений в мире, где через город протекают богатство, торговля и коммерция. Более чем когда-либо Дубай является местом первоклассных инвестиционных возможностей, поскольку он продолжает расти и процветать как глобальный рынок для предприятий. Город обеспечивает безопасную, дружелюбную среду, сильную экономику, современную инфраструктуру и высокий уровень жизни. Население продолжает расти, поскольку качество жизни является одним из лучших в мире. Кроме того, безналоговый статус Дубая повышает инвестиционную привлекательность. С самым большим населением среди всех эмиратов город является эпицентром инноваций и технологических достижений.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Престижные апартаменты в новом зелёном комплексе Ghaf Woods, Дубай, ОАЭ
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от
$327,743
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