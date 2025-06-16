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  4. Жилой комплекс Новый проект VILLA DEL GAVI с 2 инфинити-бассейнами и прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый проект VILLA DEL GAVI с 2 инфинити-бассейнами и прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$997,783
;
20
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ID: 26714
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In CRM: 2466792
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Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Villa Del GAVI — уникальный жилой проект премиум-класса, расположенный на первой береговой линии в одном из самых престижных районов Дубая — Dubai Islands. Комплекс предлагает ограниченное количество эксклюзивных резиденций с 2–5 спальнями, каждая из которых отличается просторной индивидуальной планировкой, премиальной отделкой и продуманными до мелочей деталями. Интерьеры созданы в сотрудничестве с легендарным британским дизайнером Томом Диксоном — каждый элемент отражает современное эстетическое мышление и изысканный вкус. Полы и отделка ванных комнат выполнены из натурального итальянского камня — благородного травертина и мрамора Calacatta Viola. В санузлах установлена дизайнерская сантехника от Antonio Lupi, а на кухне — техника SMEG в сочетании с итальянским кухонным гарнитуром от Fabel Casa. Гардеробные шкафы — также итальянские, с отделкой из экокожи и встроенной подсветкой.

Лобби украшено стеклянными арт-объектами от всемирно известной чешской студии LASVIT. В распоряжении резидентов два инфинити-бассейна с видом на закат и Персидский залив, а также фитнес-центр с оборудованием Technogym и чайный лаунж с предметами интерьера от французских и итальянских дизайнеров — здесь всё создано для абсолютного комфорта. Жителям также доступен целый спектр премиальных сервисов à la carte, включая личного консьержа, трансферы на Роллс-Ройс, услуги няни, личного шоппера, инструктора по йоге, массажиста, диетолога, а также полное обслуживание дома во время вашего отсутствия: от чистки и стирки до технического обслуживания. Всё, чтобы вы могли наслаждаться жизнью без лишних забот.

Удобства:

  • 2 видовых инфинити-бассейна
  • Современный тренажерный зал с оборудованием Technogym
  • Прямой доступ к частному пляжу
  • Консьерж-сервис 24/7
  • Лаунж-зоны
  • Персонализированный сервис à la carte

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка: 35/65

Особенности квартир

Есть вся кухонная техника. Поставляется без мягкой мебели.

Расположение и объекты поблизости

Расположение Villa Del GAVI — одно из самых выгодных в Дубае. Всего в 15 минутах на автомобиле — финансовый центр DIFC с лучшими мишленовскими ресторанами мира, в 20 минутах — Downtown Dubai, Dubai Mall и Business Bay. В пешей доступности — частные пляжи, элитные торговые галереи, поля для гольфа мирового уровня и доступ к современным медицинским учреждениям.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект VILLA DEL GAVI с 2 инфинити-бассейнами и прямым выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$997,783
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