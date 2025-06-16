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Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$606,642
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20
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Описание Описание
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ID: 27044
ID новостройки на Realting
In CRM: 2342490
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 18.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются высококачественные апартаменты с живописными видами на город, Дубай-Крик, Бурдж Халифа, канал и лагуну.

Резиденция располагает тренажерным залом, бассейнами, спортивными площадками, парками и зонами отдыха.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, всего в 10 минутах езды от торгового центра Dubai Mall и центра города, в 15 минутах езды от пляжа Джумейра и всего в 14 минутах езды от международного аэропорта Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ
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от
$606,642
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