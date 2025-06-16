Жилой комплекс Новая резиденция Water Way с бассейнами и парками рядом с Downtown Dubai, Meydan, Дубай, ОАЭ

Предлагаются высококачественные апартаменты с живописными видами на город, Дубай-Крик, Бурдж Халифа, канал и лагуну.

Резиденция располагает тренажерным залом, бассейнами, спортивными площадками, парками и зонами отдыха.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Кухонная бытовая техника

Система "умный дом"

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автомагистралями, всего в 10 минутах езды от торгового центра Dubai Mall и центра города, в 15 минутах езды от пляжа Джумейра и всего в 14 минутах езды от международного аэропорта Дубая.