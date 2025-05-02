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  3. Жилой комплекс Новый проект 1WOOD Residence 2 с бассейнами и клубным домом рядом со знаковыми достопримечательностями, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый проект 1WOOD Residence 2 с бассейнами и клубным домом рядом со знаковыми достопримечательностями, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$344,085
08.05.2025
$344,085
07.05.2025
$345,272
;
4
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ID: 25885
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In CRM: 2451809
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

1WOOD Residence 2 — жилой проект, воплощающий гармоничное слияние современного комфорта и природной эстетики. Расположенный в одном из самых востребованных районов Дубая — Jumeirah Village Circle, этот изящный комплекс предлагает идеальное сочетание городской динамики и уединенного спокойствия. К приобретению доступны студии и апартаменты с 1-2 спальнями, а также планировки с кабинетом. Интерьеры квартир оформлены в сдержанном элегантном стиле с акцентом на природные материалы и мягкие оттенки, что создает обстановку, в которой легко расслабиться после насыщенного дня.

Особое внимание уделено инфраструктуре, отвечающей потребностям всей семьи. Просторный бассейн на террасе с шезлонгами подарит моменты настоящего расслабления, а для самых маленьких предусмотрен отдельный детский бассейн. Ваши дети будут в восторге от специально оборудованной детской игровой комнаты и уличной игровой площадки, где они смогут весело и безопасно проводить время. Для активных жителей работает современный тренажерный зал, а на открытом воздухе — площадка для кроссфита. Клубный дом станет местом встреч, отдыха и общения, а зона для барбекю идеально подойдёт для тёплых вечеров в кругу семьи или друзей.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детские игровые комнаты и площадки
  • Клубный дом
  • Тренажерный зал и кроссфит
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40 (рассрочка платежей после сдачи проекта)

Особенности квартир

Кухонная техника (Bertazzoni)

Расположение и объекты поблизости

Благодаря своему расположению, 1WOOD Residence 2 открывает доступ ко множеству знаковых достопримечательностей и активных зон отдыха. Всего за 9 минут можно добраться до знаменитого сада Dubai Miracle Garden, наполненного миллионами цветущих композиций, а всего в получасе пути — мир развлечений в Motiongate, Legoland и других тематических парках. Любители пляжного отдыха и шопинга оценят близость к The Walk JBR и Palm Jumeirah, а поклонники гольфа — престижные поля Jumeirah Golf Estates и Montgomerie Golf Course, расположенные всего в 15–17 минутах езды.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый проект 1WOOD Residence 2 с бассейнами и клубным домом рядом со знаковыми достопримечательностями, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$344,085
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