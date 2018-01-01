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Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€32,16 млн
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10
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О комплексе

В проекте 10 роскошных дворцов с собственными эксклюзивными пляжами и экзотическими пышными садами.

Среди особенностей - скандинавская архитектура, сауны, окна от пола до потолка, виды на горизонт Дубая, просторные балконы, частный бассейн-инфинити, массажный кабинет, джакузи внутри и снаружи, гостиная для вечеринок и частная лодка в подарок покупателю.

Владелец может выбрать любую пристань в Дубае, чтобы отправиться туда и обратно. В порту Harbtoor в марине Дубая есть огромная и бесплатная парковка для автомобилей

План оплаты: 50% первоначальный взнос / 50% при сдаче проекта.

Расположение и объекты поблизости

Дубай — один из главных инвестиционных центров мира. Местный рынок ориентирован на покупателей роскошных особняков и квартир в небоскрёбах. Среди популярных районов — Пальма Джумейра, Дубай Марина, Даунтаун Дубай, Джумейра Бич Резиденс, Эмирейтс Хиллс, Дейра, Арабиан Ранчес. В Дубае много объектов, характеризующихся эпитетом «самый». Здесь находятся самый высокий небоскреб в мире — Бурдж Халифа, два самых высоких отеля — похожая на парус семизвёздочная гостиница Бурдж-аль-Араб и Башня Розы. Здесь расположен один из самых известных крытых лыжных комплексов Ski Dubai с 60-метровой искусственной горой и пятью склонами. Дубайские торговые центры — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Centre, Lamcy Plaza, Mercato Mall и другие — входят в число самых крупных в мире. В водах Персидского залива создан самый большой искусственный остров Пальма Джумейра.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Виллы в скандинавском стиле, с собственным участком пляжа, The World Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€32,16 млн
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Жилой комплекс Sea La Vie
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от
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Площадь 116–794 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Sea La Vie — прибрежный жилой комплекс премиум-класса, который будет построен на Yas Island в Абу-Даби, в Yas Bay. Это первый проект бутик-застройщика Nine Yards — компании, созданной в результате сотрудничества Ethmar International Holding и Al Nahda International Holding. Роскошный комплекс, который разместится на участке побережья площадью почти в 30,000 кв. м, будет включать в себя четыре башни высотой в 15–18 этажей с общим подиумом. В них разместятся 660 элитных резиденций, в частности апартаменты с 1–4 спальнями, 30 расположенных вдоль променада таунхаусов, два эксклюзивных пентхауса с четырьмя спальнями, дуплексы и лофты, а также 500 кв. м торговых площадей. Площадь жилых единиц варьируется от 74 кв. м до 635 кв. м, все они будут оснащены балконами. Башни будут иметь оригинальную треугольную форму. Стильные интерьеры резиденций вдохновлены окружающей природой: в дизайне будут использованы белый цвет, оттенки морской воды и песочные тона. Резиденты Sea La Vie получат доступ к первоклассным удобствам для отдыха и расслабления, среди которых: - искусственная лагуна площадью 2,071 кв. м и глубиной 0,30–1,4 м с мелководной зоной и бассейном-инфинити; - тренажерный зал; - сауна; - многофункциональный зал; - барбекю-зона; - терраса для спа; - терраса у бассейна; - смотровая площадка; - лужайка для занятий йогой; - игровая зона; - корт для падел-тенниса; - беговая дорожка; - частная терраса; - фреш-бар. Расположение: Проект расположится в южной части Yas Island вдоль набережной в Yas Bay, в окружении зеленых зон и заведений F&B. Благодаря легкому доступу к шоссе Yas Dr, соединяющему остров с материком, резиденты комплекса смогут быстро добраться до самых востребованных локаций столицы ОАЭ. В радиусе 20 минут ходьбы расположены автобусные остановки Yas Drive / Yas Hotels и Yas Drive / Marina Circuit Grandstand, а также элитный жилой комплекс The Bay Residence. Примерно за 10 минут можно дойти от Sea La Vie до крупнейшего крытого развлекательного комплекса на Ближнем Востоке Etihad Arena и досугового центра Yas Bay Waterfront с ресторанами и ночными клубами мирового класса. На таком же расстоянии находится Yas Creative Hub — свободная экономическая зона, ориентированная на представителей медиасферы и игровой индустрии. Всего за 15 минут резиденты элитного комплекса доедут до Abu Dhabi International Airport, а время в пути до культурного центра столицы ОАЭ Saadiyat Island займет 25 минут. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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