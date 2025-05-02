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  4. Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс The Element с широким перечнем удобств в районе Sobha One, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс The Element с широким перечнем удобств в районе Sobha One, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$501,678
14.04.2025
$498,580
13.04.2025
$498,872
12.04.2025
$500,735
11.04.2025
$512,050
10.04.2025
$514,136
09.04.2025
$516,723
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$516,400
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$516,702
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$511,995
04.04.2025
$518,840
03.04.2025
$524,594
02.04.2025
$523,488
01.04.2025
$522,304
30.03.2025
$520,698
29.03.2025
$524,591
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$526,507
27.03.2025
$524,662
26.03.2025
$524,334
25.03.2025
$522,544
24.03.2025
$514,108
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25099
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426184
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

The Element — уникальный жилой комплекс в сердце Sobha One открывает перед вами мир безграничного простора, где панорамные окна обрамляют потрясающие виды на пейзажи Дубая: от сверкающего горизонта мегаполиса до живописных водных просторов Dubai Creek и природного заповедника Ras Al Khor. Каждая резиденция здесь — это воплощение роскоши и уюта, где стильные интерьеры, наполненные естественным светом, создают атмосферу умиротворения и вдохновения. В проекте представлены эксклюзивные апартаменты с 1–4 спальнями, продуманные до мельчайших деталей, а натуральные материалы и элегантная отделка подчеркивают безупречный вкус и высокий статус владельца.

На крыше комплекса расположился потрясающий бассейн курортного уровня с панорамным обзором на 270°, а стильная лаунж-зона и смотровая площадка предлагают великолепные виды. Для активного образа жизни в комплексе предусмотрены профессионально оборудованный тренажерный зал, спортивная площадка, студии йоги и пилатеса, падел-корт и зона-кроссфит. Можно не только поддерживать физическую форму, но и наслаждаться свежим воздухом во время пробежек по живописным дорожкам или медитации на уединенной террасе. Любители гольфа по достоинству оценят первый в своем роде в Дубае 18-луночный Pitch & Putt гольф-клуб, который предлагает великолепные условия для игры в любое время дня. После насыщенного дня можно расслабиться в джакузи или устроить уютный вечер у открытого камина. А для семейного отдыха предусмотрены детские площадки, клуб для малышей и подростковая зона с VR-играми и современным кинотеатром. Набережная с ресторанами и кафе у воды станет идеальным местом для романтических ужинов, деловых встреч или отдыха с друзьями, а крытая зона коворкинга и бизнес-лаунж обеспечат идеальные условия для работы.

Удобства и оснащение в доме
  • Бассейн и джакузи
  • Падел-корт и настольный теннис
  • Спортивная площадка
  • Пространства для йоги, пилатеса и медитации
  • Беговые и велодорожки
  • Лаунж-зона на крыше
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Многофункциональный зал
  • Детский и подростковый клубы
  • Пространства для коворкинга, бизнес-лаунж
  • Поле для гольфа на 18 лунок
Расположение и объекты поблизости

Благодаря своему стратегическому расположению, проект предлагает быстрый доступ к ключевым районам Дубая, включая Downtown Dubai, Dubai Marina и международный аэропорт.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс The Element с широким перечнем удобств в районе Sobha One, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$501,678
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Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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