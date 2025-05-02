Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс The Element с широким перечнем удобств в районе Sobha One, Дубай, ОАЭ

The Element — уникальный жилой комплекс в сердце Sobha One открывает перед вами мир безграничного простора, где панорамные окна обрамляют потрясающие виды на пейзажи Дубая: от сверкающего горизонта мегаполиса до живописных водных просторов Dubai Creek и природного заповедника Ras Al Khor. Каждая резиденция здесь — это воплощение роскоши и уюта, где стильные интерьеры, наполненные естественным светом, создают атмосферу умиротворения и вдохновения. В проекте представлены эксклюзивные апартаменты с 1–4 спальнями, продуманные до мельчайших деталей, а натуральные материалы и элегантная отделка подчеркивают безупречный вкус и высокий статус владельца.

На крыше комплекса расположился потрясающий бассейн курортного уровня с панорамным обзором на 270°, а стильная лаунж-зона и смотровая площадка предлагают великолепные виды. Для активного образа жизни в комплексе предусмотрены профессионально оборудованный тренажерный зал, спортивная площадка, студии йоги и пилатеса, падел-корт и зона-кроссфит. Можно не только поддерживать физическую форму, но и наслаждаться свежим воздухом во время пробежек по живописным дорожкам или медитации на уединенной террасе. Любители гольфа по достоинству оценят первый в своем роде в Дубае 18-луночный Pitch & Putt гольф-клуб, который предлагает великолепные условия для игры в любое время дня. После насыщенного дня можно расслабиться в джакузи или устроить уютный вечер у открытого камина. А для семейного отдыха предусмотрены детские площадки, клуб для малышей и подростковая зона с VR-играми и современным кинотеатром. Набережная с ресторанами и кафе у воды станет идеальным местом для романтических ужинов, деловых встреч или отдыха с друзьями, а крытая зона коворкинга и бизнес-лаунж обеспечат идеальные условия для работы.

Бассейн и джакузи

Падел-корт и настольный теннис

Спортивная площадка

Пространства для йоги, пилатеса и медитации

Беговые и велодорожки

Лаунж-зона на крыше

Библиотека

Кинотеатр

Многофункциональный зал

Детский и подростковый клубы

Пространства для коворкинга, бизнес-лаунж

Поле для гольфа на 18 лунок

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Благодаря своему стратегическому расположению, проект предлагает быстрый доступ к ключевым районам Дубая, включая Downtown Dubai, Dubai Marina и международный аэропорт.