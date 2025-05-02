Жилой комплекс Новая резиденция Jumeirah Asora Bay с бассейнами, оздоровительным центром и панорамными видами, La Mer, Дубай, ОАЭ

Представьте место, где современный дизайн сливается с нетронутой природой, создавая настоящий райский уголок на побережье. Jumeirah Asora Bay — это эксклюзивный жилой проект, расположенный среди живописных зеленых холмов и скрытых бухт, где каждый день начинается с умиротворяющих видов на лазурные воды Арабского залива.
Проект включает всего 35 роскошных резиденций, среди которых апартаменты с 4-7 спальнями и уникальные особняки на берегу океана с 7 спальнями. Каждое пространство продумано до мелочей, чтобы создать атмосферу уединения и безупречного комфорта. Частные террасы, бассейны-инфинити, дизайнерские интерьеры с использованием натуральных материалов и захватывающие виды на море делают каждую резиденцию произведением искусства.
В вашем распоряжении оздоровительный центр, клуб для резидентов, панорамные террасы для йоги, беговые дорожки среди холмов и современные спортивные площадки. Здесь можно отдохнуть в окружении природы, восстановить силы в спа-комплексе с бассейнами и эксклюзивными процедурами, а затем насладиться прогулками по тенистым садам, которые плавно переходят в белоснежный пляж.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.
Рассрочка: 60/40Особенности квартир
Без мебели.Расположение и объекты поблизости