Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!
Апартаменты в современном проекте Opalz в престижном районе Arjan!
Все резиденции будут оснащены балконами, а ряд апартаментов предлагается с личными бассейнами и кабинетами.
Жителям комплекса будут доступны оздоровительный центр и спа, тренажерный зал, зона для занятий йогой на открытом воздухе, детский сад, бизнес-центр, лаундж на крыше здания, кинотеатр под открытым небом, место для барбекю и др.
Расположение:
- За 20 минут можно добраться на машине до Международного аэропорта Дубая;
- За 15 минут до знаменитого Пальма Джумейра или символа Дубая Бурдж Халифа;
- 15 минут и вы уже в торговом центре Дубай Молл ходите по магазинам или делаете селфи на фоне Отеля Парус;
- За 10 минут можно доехать до гольф-клуба или Дубайского клуба поло.
План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - после завершения
Возможно получение ВНЖ!
Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!