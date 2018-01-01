  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Opalz

Opalz

Дубай, ОАЭ
от
€496,850
;
16
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!
Апартаменты в современном проекте Opalz в престижном районе Arjan!

Все резиденции будут оснащены балконами, а ряд апартаментов предлагается с личными бассейнами и кабинетами.

Жителям комплекса будут доступны оздоровительный центр и спа, тренажерный зал, зона для занятий йогой на открытом воздухе, детский сад, бизнес-центр, лаундж на крыше здания, кинотеатр под открытым небом, место для барбекю и др.
Расположение:
- За 20 минут можно добраться на машине до Международного аэропорта Дубая;
- За 15 минут до знаменитого Пальма Джумейра или символа Дубая Бурдж Халифа;
- 15 минут и вы уже в торговом центре Дубай Молл ходите по магазинам или делаете селфи на фоне Отеля Парус;
- За 10 минут можно доехать до гольф-клуба или Дубайского клуба поло.

План оплаты:
60% - на стадии строительства
40% - после завершения
Возможно получение ВНЖ!

Гарантированная окупаемость и доходность объекта! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
21
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 149.0
Цена за м², EUR 3,335
Цена квартиры, EUR 496,850
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Equiti Apartments
Дубай, ОАЭ
от
€130,693
Жилой комплекс Виллы и дома с частными бассейнами и садами, с видом на лагуну и пляж, в спокойном закрытом районе в MBR City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€14,79 млн
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Bayviews by Address с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€791,851
Жилой комплекс Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
от
€12,71 млн
Жилой комплекс Сервисные апартаменты в отеле Opus от Omniyat, для получения резидентской визы и арендного дохода, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€3,03 млн
Вы просматриваете
Opalz
Дубай, ОАЭ
от
€496,850
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Bab Al Bhar Kahraman
Жилой комплекс Bab Al Bhar Kahraman
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€212,674
Площадь 96–145 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Baba al Bahr – это жилой комплекс от Al Hamra Real Estate Development, состоящий более чем из 500 домов. Апартаменты спроектированы с целью создания сплоченного закрытого сообщества с удобствами мирового класса. Площадь студий стартует от 40 кв.м, апартаменты с одной спальней занимают от 52 кв.м. Жилой комплекс находится на острове Al Marjan, в окружении белых песчаных пляжей Арабского залива. Апартаменты ориентированы, прежде всего, для комфортного проживания семей с детьми. Каждый из домов оборудован системой централизованного кондиционирования воздуха, полным комплектом кухонной мебели и шкафами-купе. Резиденция состоит из трех пирамидальных зданий, собранных в единый жилой массив. Постройки окружены садами, зелеными насаждениями и дорожками для пробежек, а в центре комплекса построен большой открытый бассейн. Этот курортный жилой проект включает квартиры-студии, апартаменты с одной, двумя, тремя спальнями и пентхаусы. Все апартаменты оснащены балконами, террасами или открытыми площадками, откуда открывается захватывающий вид на Арабский залив, остров Al Marjan и пляж Рас-эль-Хайма. Инфраструктура: - общий бассейн и детская игровая площадка; - система контроля доступа к воротам с круглосуточной охраной; - бар у бассейна и закусочная; - фитнес-центр и тренажерный зал; - тематические бассейны; - детская игровая площадка и игровой центр; - частный пляж; - закрытая парковка на 800 машин с круглосуточной охраной. Расположение: Комплекс расположен на острове Al Marjan. Помимо жилых апартаментов на территории находится 3 пятизвездочных отеля — Rixos Bab Al Bahr, Hilton by Double Tree и Marjan Island Resort and Spa. Bab Al Bahr находится в 20 минутах езды от Международного аэропорта Рас-эль-Хайма и в непосредственной близости от двух других международных аэропортов Дубая и Шарджи. Почему выгодно работать с нами? - 6 лет опыта работы риелтором, - более 10 лет опыта в юридической сфере; - безопасное юридическое сопровождение сделки; - все о самых прибыльных и комфортных проектах Дубая, честно о минусах и плюсах, о сомнительности объекта; - экономия Вашего времени; - нет дополнительной комиссии; - расскажем всё о жизни в Дубае. С нами Вы будете чувствовать безопасность, ведь у нас есть многолетний опыт в юридической сфере, а это гарантия соблюдения всех тонкостей при оформлении недвижимости. Звоните или пишите в чат, мы всегда на связи и рады ответить на все вопросы !!
Жилой комплекс Новая резиденция House с бассейном и бизнес-центром, JVC, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция House с бассейном и бизнес-центром, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€558,284
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, зоной барбекю, кафе и ресторанами, парковкой, бизнес-центром. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от школ и больниц, в 15 минутах от Mall of Emirates. Дубай Марина - 20 минуты Даунтаун Дубай - 20 минут Дубай Молл - 20 минут Международный аэропорт Дубай - 28 минут
Многоквартирный жилой дом 1BR | Amber | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 1BR | Amber | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€377,000
Сдача в: 2024
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Аль-Фурджане, известную как Amber от Azizi Developments План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 30% На передачу – 60% Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 796 кв. Прачечная Встроенный в гардеробе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля CCTV Безопасность 24/7 мечеть Спортивный корт Тихая зеленая зона Школы и институт Досуг и Парк Баскетбол и теннисный корт Многоцелевой зал Игровая зона Детская игровая площадка Торговая и супермаркетная зона Велоспорт, Бег и Бег Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Realting.com
Перейти