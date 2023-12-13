СОЗДАНО ДЛЯ РОСКОШИ И УДОБСТВА. WESTWOOD GRANDE BY IMTIAZ DEVELOPMENTS — САМОЕ НОВОЕ И РОСКОШНОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В JVC, ДУБАЙ.
АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗИРОВАНА РЯДОМ БАЛКОНОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЧЕТКИМ ВОЛНИСТЫМ УЗОРОМ НА ФАСАДЕ. МЯГКИЕ КРАЯ ЭТИХ СТРУННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОХОДЯТ ВНУТРИ ЗДАНИЯ И ЗА его пределы, ПРЕДЛАГАЯ ВАМ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИЗУАЛЬНОЕ Зрелище.
ИНТЕРЬЕР ПРЕДЛАГАЕТ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ПРЕМИУМ ОПЫТ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ НЕПРЕРЫВНОЕ
КЛАСС АРХИТЕКТУРЫ WESTWOOD GRANDE.
20% при бронировании
10% 1 марта 2024 г.
10% 1 июня 2024 г.
10% 1 сентября 2024 г.
50 % при передаче в декабре 2024 г.