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Westwood Grande by Imtiaz

Дубай, ОАЭ
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€183,350
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О комплексе

СОЗДАНО ДЛЯ РОСКОШИ И УДОБСТВА. WESTWOOD GRANDE BY IMTIAZ DEVELOPMENTS — САМОЕ НОВОЕ И РОСКОШНОЕ ЖИЛОЕ ЗДАНИЕ В JVC, ДУБАЙ.
АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗИРОВАНА РЯДОМ БАЛКОНОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЧЕТКИМ ВОЛНИСТЫМ УЗОРОМ НА ФАСАДЕ. МЯГКИЕ КРАЯ ЭТИХ СТРУННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОХОДЯТ ВНУТРИ ЗДАНИЯ И ЗА его пределы, ПРЕДЛАГАЯ ВАМ ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ВИЗУАЛЬНОЕ Зрелище.
ИНТЕРЬЕР ПРЕДЛАГАЕТ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ПРЕМИУМ ОПЫТ, ДОПОЛНЯЮЩИЙ НЕПРЕРЫВНОЕ
КЛАСС АРХИТЕКТУРЫ WESTWOOD GRANDE.
20% при бронировании 
10%  1 марта 2024 г.
10% 1 июня 2024 г.
10% 1 сентября 2024 г.
50 % при передаче в декабре 2024 г.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Видеообзор многоквартирный жилой дом Westwood Grande by Imtiaz

Калькулятор ипотеки

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