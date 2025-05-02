Жилой комплекс Меблированная вилла R9 Mansion с бассейном и садом, Al Barari, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в мир исключительной роскоши и утонченности — виллу R9 Mansion, которая завораживает своим величием и элегантностью. Панорамные окна создают гармонию между интерьером и природой, наполняя комнаты мягким, естественным светом. Внутри комнаты оформлены в теплых тонах. Резиденция включает в себя два просторных этажа, на которых расположены 5 роскошно оформленных спален и многочисленные зоны для отдыха, каждая из которых создана для комфортного проживания и встреч с близкими.

Каждый элемент интерьера был тщательно подобран для создания атмосферы уюта. Мебель представлена от ведущих брендов, таких как Minotti, Fendi, Poliform, Meridiani, B&B Italia и Ligne Roset. Кухни оборудованы гарнитуром от Poggenpohl и техникой Gaggenau - все это обеспечивает не только стиль, но и функциональность. Светильники от таких именитых производителей, как Flos и Paolo Castelli, создадут уникальную атмосферу в каждой комнате, а напольные покрытия из мрамора Calacatta Oro, Nero Marquina и дерева придадут вашему дому неповторимый шарм. Стены выполнены из итальянского классический мрамора нежного белого цвета с золотистыми и бежево-серыми прожилками Calacatta Gold, и из светлого дуба.

На территории особняка вас ждёт великолепный сад, элегантные обеденные зоны и стильный бар. В центре всего этого — потрясающий бассейн, который служит идеальным фоном для безмятежной жизни на свежем воздухе.

R9 Mansion — это место, где роскошь и комфорт становятся частью повседневной жизни. Позвольте себе окунуться в мир, где каждый день становится праздником, а дом — настоящим отражением вашего стиля и индивидуальности.

Удобства:

Сад

Бар

Бассейн

Полностью меблированный особняк

Мебель, отделочные материалы и техника от именитых брендов

Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированная вилла, техника Gaggenau.

Расположение и объекты поблизости

Район Al Barari известен своими зелеными насаждениями, живописными ландшафтами, что создает гармоничную атмосферу для жизни. Район предлагает жилье в стильных виллах и апартаментах, которые отличает высокий уровень комфорта и современный дизайн. В Al Barari разработана концепция жизни в гармонии с природой, и здесь уделяется большое внимание заботе об окружающей среде. Значительное внимание уделяется благоустройству: на территории расположены шикарные сады, водоемы и пешеходные дорожки, идеально подходящие для отдыха и прогулок на свежем воздухе.

Al Barari также предлагает разнообразные удобства, включая фитнес-центры, спа-салоны и рестораны, что делает повседневную жизнь жителей максимально комфортной. Безопасность также находится на высоком уровне, а инфраструктура района обеспечивает легкий доступ к основным транспортным артериям Дубая. Кроме того, Al Barari расположен не так далеко от центра города, что позволяет жителям наслаждаться уединением, оставаясь при этом в шаговой доступности от всех городских удобств и развлечений.