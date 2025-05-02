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  3. Жилой комплекс Меблированная вилла R9 Mansion с бассейном и садом, Al Barari, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Меблированная вилла R9 Mansion с бассейном и садом, Al Barari, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$20,48 млн
18.05.2025
$20,48 млн
17.05.2025
$20,41 млн
16.05.2025
$20,42 млн
14.05.2025
$20,59 млн
13.05.2025
$20,37 млн
11.05.2025
$20,32 млн
10.05.2025
$20,39 млн
09.05.2025
$20,23 млн
08.05.2025
$20,15 млн
07.05.2025
$20,22 млн
14.04.2025
$20,13 млн
13.04.2025
$20,14 млн
12.04.2025
$20,22 млн
11.04.2025
$20,67 млн
10.04.2025
$20,76 млн
09.04.2025
$20,86 млн
08.04.2025
$20,85 млн
06.04.2025
$20,86 млн
05.04.2025
$20,67 млн
04.04.2025
$20,95 млн
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17
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22362
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397326
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в мир исключительной роскоши и утонченности — виллу R9 Mansion, которая завораживает своим величием и элегантностью. Панорамные окна создают гармонию между интерьером и природой, наполняя комнаты мягким, естественным светом. Внутри комнаты оформлены в теплых тонах. Резиденция включает в себя два просторных этажа, на которых расположены 5 роскошно оформленных спален и многочисленные зоны для отдыха, каждая из которых создана для комфортного проживания и встреч с близкими.

Каждый элемент интерьера был тщательно подобран для создания атмосферы уюта. Мебель представлена от ведущих брендов, таких как Minotti, Fendi, Poliform, Meridiani, B&B Italia и Ligne Roset. Кухни оборудованы гарнитуром от Poggenpohl и техникой Gaggenau - все это обеспечивает не только стиль, но и функциональность. Светильники от таких именитых производителей, как Flos и Paolo Castelli, создадут уникальную атмосферу в каждой комнате, а напольные покрытия из мрамора Calacatta Oro, Nero Marquina и дерева придадут вашему дому неповторимый шарм. Стены выполнены из итальянского классический мрамора нежного белого цвета с золотистыми и бежево-серыми прожилками Calacatta Gold, и из светлого дуба.

На территории особняка вас ждёт великолепный сад, элегантные обеденные зоны и стильный бар. В центре всего этого — потрясающий бассейн, который служит идеальным фоном для безмятежной жизни на свежем воздухе.

R9 Mansion — это место, где роскошь и комфорт становятся частью повседневной жизни. Позвольте себе окунуться в мир, где каждый день становится праздником, а дом — настоящим отражением вашего стиля и индивидуальности.

Удобства:

  • Сад
  • Бар
  • Бассейн
  • Полностью меблированный особняк
  • Мебель, отделочные материалы и техника от именитых брендов
Удобства и оснащение в доме

Полностью меблированная вилла, техника Gaggenau.

Расположение и объекты поблизости

Район Al Barari известен своими зелеными насаждениями, живописными ландшафтами, что создает гармоничную атмосферу для жизни. Район предлагает жилье в стильных виллах и апартаментах, которые отличает высокий уровень комфорта и современный дизайн. В Al Barari разработана концепция жизни в гармонии с природой, и здесь уделяется большое внимание заботе об окружающей среде. Значительное внимание уделяется благоустройству: на территории расположены шикарные сады, водоемы и пешеходные дорожки, идеально подходящие для отдыха и прогулок на свежем воздухе.

Al Barari также предлагает разнообразные удобства, включая фитнес-центры, спа-салоны и рестораны, что делает повседневную жизнь жителей максимально комфортной. Безопасность также находится на высоком уровне, а инфраструктура района обеспечивает легкий доступ к основным транспортным артериям Дубая. Кроме того, Al Barari расположен не так далеко от центра города, что позволяет жителям наслаждаться уединением, оставаясь при этом в шаговой доступности от всех городских удобств и развлечений.

  • Global Village - 15 минут
  • IMG Worlds of Adventure - 19 минут
  • Dubai Outlet Mall - 23 минут
  • Dubai Int. Airport – 30 минут
  • Burj Khalifa - 30 минут
  • Al Maktoum Int.Airport - 44 минуты

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Меблированная вилла R9 Mansion с бассейном и садом, Al Barari, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$20,48 млн
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