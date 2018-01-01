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Albero

Дубай, ОАЭ
от
€226,849
;
15
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О комплексе

Апартаменты с полностью оборудованной кухней и системой "умный дом"! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду. ROI – от 8.3% в $. Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Беспроцентная рассрочка!

Комплекс Albero by ORO24 расположен в самом сердце Дубайленда, районе Ливан.

Инфраструктура: открытый бассейн, зоны барбекю, фитнес-центр, детская игровая площадка, спортивный корт, тренажерный зал на открытом воздухе, доступ к пляжу, спа и сауна, сады и парки, школа, мечеть и другое.

Расположение:

10 минут — Соколинный город чудес
15 минут — IMG Мир приключений, Global Village
20 минут — Сад бабочек в Дубае
25 минут — центр Дубая, Бурдж Халифа

План оплаты:

20 % - первоначальный взнос
80 % - по 1% в течение 80 месяцев

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
15
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Albero
Дубай, ОАЭ
от
€226,849
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Geo Estate
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