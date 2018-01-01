Дубай, ОАЭ

Представляя «Облачную башню» в треугольнике Джумейра-Виллидж ( JVT ), новые жилые здания от Tiger Properties являются домом для широкого ассортимента современных квартир в Дубае, ОАЭ. Состоит из двух высотных башен, разработка направлена на поиск изысканных и премиальных домов по доступному ассортименту. Развитие с несколькими историями будет способствовать вдохновляющим взглядам на окрестности. Кроме того, для большей пользы будущих жителей, удобства и удобства, которые будут доступны, будут единственными в своем роде. Идеально подходит для одиноких, работающих профессионалов и семьи, разработка направлена на то, чтобы предложить правильный баланс с точки зрения безопасности и конфиденциальности. Каждый аспект развития представит новое измерение жизни сообщества. Развитие, окруженное основными достопримечательностями и рядом с ключевыми деловыми районами, также представляется разумным вариантом инвестиций. Обладая современным дизайном и классической архитектурой, разработка призвана предложить лучшее из обоих миров. Благодаря легкому доступу к широкому спектру развлечений, отдыха, ресторанов и торговых точек, это действительно улучшит общий жизненный опыт. Для тех, кто хочет найти место, которое поможет им расслабиться и расслабиться, жилые единицы в этом развитии кажутся жизнеспособной альтернативой. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Разработка состоит из 447 резиденций, 6 офисов и 3 подразделений розничной торговли. Квартиры разных размеров и конфигурации Резиденции, которые будут выровнены с шикарными удобствами В окружении основных достопримечательностей Умные и доступные варианты оплаты Высокоскоростные лифты Круглосуточная охрана