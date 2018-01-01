Апартаменты с полностью оборудованной кухней и системой "умный дом"! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду. ROI – от 8.3% в $. Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Беспроцентная рассрочка!
Комплекс Albero by ORO24 расположен в самом сердце Дубайленда, районе Ливан.
Инфраструктура: открытый бассейн, зоны барбекю, фитнес-центр, детская игровая площадка, спортивный корт, тренажерный зал на открытом воздухе, доступ к пляжу, спа и сауна, сады и парки, школа, мечеть и другое.
Расположение:
10 минут — Соколинный город чудес
15 минут — IMG Мир приключений, Global Village
20 минут — Сад бабочек в Дубае
25 минут — центр Дубая, Бурдж Халифа
План оплаты:
20 % - первоначальный взнос
80 % - по 1% в течение 80 месяцев
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