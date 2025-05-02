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  3. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Violet 4 с бассейном, парками и контактным зоопарком в районе Damac Hills 2, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Violet 4 с бассейном, парками и контактным зоопарком в районе Damac Hills 2, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$686,894
18.05.2025
$686,894
17.05.2025
$684,357
16.05.2025
$684,816
14.05.2025
$690,329
13.05.2025
$682,968
11.05.2025
$681,496
10.05.2025
$683,774
09.05.2025
$678,221
08.05.2025
$675,754
07.05.2025
$678,083
14.04.2025
$675,037
13.04.2025
$675,433
12.04.2025
$677,955
11.04.2025
$693,274
10.04.2025
$696,099
09.04.2025
$699,601
08.04.2025
$699,164
06.04.2025
$699,573
05.04.2025
$693,199
04.04.2025
$702,467
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ID: 22319
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396183
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Violet 4 – коллекция изысканных таунхаусов с четырьмя спальнями вдохновлена красотой цветка фиалки, где современная роскошь сочетается с природным великолепием. Таунхаусы обладают интерьером, в котором преобладают естественные оттенки и утонченность. Каждый уголок вашего нового дома отражает гармонию и утонченность: от стильного дизайна до уютных садов, где можно проводить время наедине с природой. А крыша вашего таунхауса станет отличным местом для уединения, где вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. Представьте себе утро, наполненное гармонией и свежестью: занятия йогой в дзен-саду, расслабляющие часы на пляже, а затем — веселые игры с детьми в волновом бассейне или на ярких водных горках. Violet 4 — это не просто жилой комплекс, это целая вселенная, где ваша семья будет наслаждаться жизнью, наполненной радостью и счастливыми мгновениями.

В этом процветающем жилом комплексе вас ждет невероятное разнообразие активностей. Для любителей водного отдыха здесь есть "Водный городок" со множеством аттракционов: пляж, волновой бассейн и зоны для игр с водными эффектами. Кроме того, предлагается широкий выбор спортивных объектов — беговые и велосипедные дорожки, площадки для крикета и баскетбола, идеальные для активных людей всех возрастов. На территории комплекса также создано множество мест для семейного досуга: сад дзен, лабиринт, детские игровые площадки, контактный зоопарк и парк для выгула ваших питомцев. Уникальные развлекательные возможности, включая индивидуальные горные стенки и игровые зоны для детей, делают это место идеальным для активного, но безопасного отдыха. Для любителей острых ощущений ждет парк для пейнтбола, где вы сможете проверить свои навыки и стратегическое мышление в увлекательных командных играх.

Удобства

  • тренажерный зал
  • беговые и велодорожки
  • детские площадки
  • парки
  • баскетбольная площадка
  • парк для выгула собак
  • контактный зоопарк
  • дзен-сад
  • бассейн

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40).

Удобства и оснащение в доме

С кухонной техникой и корпусной мебелью.

Без мягкой мебели.

Расположение и объекты поблизости

DAMAC Hills 2 в Дубае предлагает множество преимуществ, которые делают его привлекательным для проживания и инвестиций. Во-первых, район характеризуется роскошной архитектурой и современными жилыми комплексами, окруженными зелеными парками и ухоженными ландшафтами, что создает комфортную и приятную атмосферу для жителей. Во-вторых, DAMAC Hills 2 предлагает широкий спектр удобств, включая спортивные площадки, бассейны, зоны для отдыха и детские площадки, что делает его идеальным местом для семейной жизни. Третьим значимым преимуществом является удобное расположение, обеспечивающее легкий доступ к основным транспортным артериям, таким как Emirates Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволяет быстро добираться до центральных районов Дубая и ключевых достопримечательностей. Кроме того, район стремительно развивается и предлагает разнообразие магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, что делает жизнь более комфортной и интересной.

  • Damac Hills - 15 минут
  • Global Village - 25 минут
  • IMG Worlds of Adventure - 25 минут
  • Dubai Outlet Mall - 25 минут
  • Al Maktoum Int.Airport - 30 минут
  • Dubai Int. Airport – 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Violet 4 с бассейном, парками и контактным зоопарком в районе Damac Hills 2, Дубай
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