Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Violet 4 с бассейном, парками и контактным зоопарком в районе Damac Hills 2, Дубай

Violet 4 – коллекция изысканных таунхаусов с четырьмя спальнями вдохновлена красотой цветка фиалки, где современная роскошь сочетается с природным великолепием. Таунхаусы обладают интерьером, в котором преобладают естественные оттенки и утонченность. Каждый уголок вашего нового дома отражает гармонию и утонченность: от стильного дизайна до уютных садов, где можно проводить время наедине с природой. А крыша вашего таунхауса станет отличным местом для уединения, где вы сможете насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения. Представьте себе утро, наполненное гармонией и свежестью: занятия йогой в дзен-саду, расслабляющие часы на пляже, а затем — веселые игры с детьми в волновом бассейне или на ярких водных горках. Violet 4 — это не просто жилой комплекс, это целая вселенная, где ваша семья будет наслаждаться жизнью, наполненной радостью и счастливыми мгновениями.

В этом процветающем жилом комплексе вас ждет невероятное разнообразие активностей. Для любителей водного отдыха здесь есть "Водный городок" со множеством аттракционов: пляж, волновой бассейн и зоны для игр с водными эффектами. Кроме того, предлагается широкий выбор спортивных объектов — беговые и велосипедные дорожки, площадки для крикета и баскетбола, идеальные для активных людей всех возрастов. На территории комплекса также создано множество мест для семейного досуга: сад дзен, лабиринт, детские игровые площадки, контактный зоопарк и парк для выгула ваших питомцев. Уникальные развлекательные возможности, включая индивидуальные горные стенки и игровые зоны для детей, делают это место идеальным для активного, но безопасного отдыха. Для любителей острых ощущений ждет парк для пейнтбола, где вы сможете проверить свои навыки и стратегическое мышление в увлекательных командных играх.

Удобства

тренажерный зал

беговые и велодорожки

детские площадки

парки

баскетбольная площадка

парк для выгула собак

контактный зоопарк

дзен-сад

бассейн

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40).

Удобства и оснащение в доме

С кухонной техникой и корпусной мебелью.

Без мягкой мебели.

Расположение и объекты поблизости

DAMAC Hills 2 в Дубае предлагает множество преимуществ, которые делают его привлекательным для проживания и инвестиций. Во-первых, район характеризуется роскошной архитектурой и современными жилыми комплексами, окруженными зелеными парками и ухоженными ландшафтами, что создает комфортную и приятную атмосферу для жителей. Во-вторых, DAMAC Hills 2 предлагает широкий спектр удобств, включая спортивные площадки, бассейны, зоны для отдыха и детские площадки, что делает его идеальным местом для семейной жизни. Третьим значимым преимуществом является удобное расположение, обеспечивающее легкий доступ к основным транспортным артериям, таким как Emirates Road и Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволяет быстро добираться до центральных районов Дубая и ключевых достопримечательностей. Кроме того, район стремительно развивается и предлагает разнообразие магазинов, ресторанов и развлекательных заведений, что делает жизнь более комфортной и интересной.