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Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в престижном комплексе на берегу моря, Пальма Джумейра, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$7,48 млн
14.04.2025
$7,44 млн
13.04.2025
$7,44 млн
12.04.2025
$7,47 млн
11.04.2025
$7,64 млн
10.04.2025
$7,67 млн
09.04.2025
$7,71 млн
08.04.2025
$7,70 млн
06.04.2025
$7,71 млн
05.04.2025
$7,64 млн
04.04.2025
$7,74 млн
03.04.2025
$7,83 млн
02.04.2025
$7,81 млн
01.04.2025
$7,79 млн
30.03.2025
$7,77 млн
29.03.2025
$7,83 млн
28.03.2025
$7,85 млн
27.03.2025
$7,83 млн
26.03.2025
$7,82 млн
25.03.2025
$7,79 млн
24.03.2025
$7,77 млн
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20
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24863
ID новостройки на Realting
In CRM: 2422775
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Anantara The Palm Penthouses — это исключительный жилой комплекс, расположенный в сердце одного из самых знаковых курортов мира, на Palm Jumeirah в Дубае. Вдохновлённый азиатскими традициями, проект объединяет роскошь и современные тенденции в архитектуре, предлагая пентхаусы с уникальными панорамными видами на лагуны с кристально чистой водой, Персидский залив и величественные небоскрёбы Дубая. Эти резиденции — не просто место для проживания, а пространство для того, чтобы пережить атмосферу эксклюзивности, комфорта и утончённого стиля.

Каждый пентхаус в Anantara The Palm отличается продуманной планировкой, с акцентом на максимальное естественное освещение и простор. Окна от пола до потолка наполняют пространство светом и открывают завораживающие виды, создавая идеальные условия для отдыха и наслаждения каждым моментом. Внутреннее оформление сочетается с элементами азиатского дизайна, создавая атмосферу гармонии и покоя, где каждая деталь выполнена с любовью к традициям и качеству. Здесь вас ждут роскошные ванные комнаты, просторные спальни и обширные террасы с видами на самую живописную часть Дубая.

Проект не только является символом элитного жилья, но и предлагает исключительный сервис и инфраструктуру пятизвёздочного уровня. Резиденты смогут наслаждаться всеми удобствами курорта Anantara, включая плавательные бассейны с видом на море, фитнес-центр, ресторан премиум-класса, а также непревзойденный уровень обслуживания.

Удобства и оснащение в доме
  • Лагуны с кристально чистой водой
  • Панорамные окна и максимальное естественное освещение
  • Бассейн с видом
  • Первая береговая линия

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в престижном комплексе на берегу моря, Пальма Джумейра, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$7,48 млн
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