Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в престижном комплексе на берегу моря, Пальма Джумейра, Дубай, ОАЭ

Anantara The Palm Penthouses — это исключительный жилой комплекс, расположенный в сердце одного из самых знаковых курортов мира, на Palm Jumeirah в Дубае. Вдохновлённый азиатскими традициями, проект объединяет роскошь и современные тенденции в архитектуре, предлагая пентхаусы с уникальными панорамными видами на лагуны с кристально чистой водой, Персидский залив и величественные небоскрёбы Дубая. Эти резиденции — не просто место для проживания, а пространство для того, чтобы пережить атмосферу эксклюзивности, комфорта и утончённого стиля.

Каждый пентхаус в Anantara The Palm отличается продуманной планировкой, с акцентом на максимальное естественное освещение и простор. Окна от пола до потолка наполняют пространство светом и открывают завораживающие виды, создавая идеальные условия для отдыха и наслаждения каждым моментом. Внутреннее оформление сочетается с элементами азиатского дизайна, создавая атмосферу гармонии и покоя, где каждая деталь выполнена с любовью к традициям и качеству. Здесь вас ждут роскошные ванные комнаты, просторные спальни и обширные террасы с видами на самую живописную часть Дубая.

Проект не только является символом элитного жилья, но и предлагает исключительный сервис и инфраструктуру пятизвёздочного уровня. Резиденты смогут наслаждаться всеми удобствами курорта Anantara, включая плавательные бассейны с видом на море, фитнес-центр, ресторан премиум-класса, а также непревзойденный уровень обслуживания.

Лагуны с кристально чистой водой

Панорамные окна и максимальное естественное освещение

Бассейн с видом

Первая береговая линия

Удобства и оснащение в доме