Жилой комплекс Новая резиденция Cresswell Residences с бассейном и садом рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Cresswell Residences – жилой комплекс в самом сердце Dubai South, нового развивающегося района Дубая. Представляем вам элегантные апартаменты с 1-3 спальнями, расположенные на 6-ти этажах. Комплекс включает в себя всего 72 квартиры. Cresswell Residences – это идеальное сочетание комфорта и современного стиля. Каждая квартира спроектирована так, чтобы дарить ощущение гармонии и спокойствия. Большое количество естественного света, нейтральная цветовая гамма и продуманная планировка создают стильную и уютную атмосферу. Окруженные первоклассными удобствами, жители могут наслаждаться изысканными ресторанами и роскошным бассейном на крыше. Недалеко от комплекса также расположены торговые центры, школы, колледжи и поле для гольфа.
Удобства:
Рассрочка 25/75, бронирование – 10%.
Срок сдачи: 4 кв. 2025Расположение и объекты поблизости
У проекта хорошее местоположение: