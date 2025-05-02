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Жилой комплекс Новая резиденция Cresswell Residences с бассейном и садом рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$391,489
14.04.2025
$389,775
13.04.2025
$390,004
12.04.2025
$391,455
11.04.2025
$400,304
10.04.2025
$401,936
09.04.2025
$403,953
08.04.2025
$403,702
06.04.2025
$403,941
05.04.2025
$400,261
04.04.2025
$405,607
03.04.2025
$410,105
02.04.2025
$409,243
01.04.2025
$408,318
30.03.2025
$407,068
29.03.2025
$410,107
28.03.2025
$411,603
27.03.2025
$410,161
26.03.2025
$409,904
25.03.2025
$408,502
24.03.2025
$407,105
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20084
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379016
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Cresswell Residences – жилой комплекс в самом сердце Dubai South, нового развивающегося района Дубая. Представляем вам элегантные апартаменты с 1-3 спальнями, расположенные на 6-ти этажах. Комплекс включает в себя всего 72 квартиры. Cresswell Residences – это идеальное сочетание комфорта и современного стиля. Каждая квартира спроектирована так, чтобы дарить ощущение гармонии и спокойствия. Большое количество естественного света, нейтральная цветовая гамма и продуманная планировка создают стильную и уютную атмосферу. Окруженные первоклассными удобствами, жители могут наслаждаться изысканными ресторанами и роскошным бассейном на крыше. Недалеко от комплекса также расположены торговые центры, школы, колледжи и поле для гольфа.

Удобства:

  • Бассейн;
  • Сад, расположенные на крыше;
  • Паровая баня и сауна;
  • Оборудованный тренажерный зал;
  • Детская игровая площадка.

Рассрочка 25/75, бронирование – 10%.

Срок сдачи: 4 кв. 2025

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее местоположение:

  • Al Maktoum Airport – 7 минут;
  • Торгово-выставочный центр Expo City Dubai – 13 минут;
  • Palm Jebel Ali – 20 минут;
  • Тематический парк Dubai Parks and Resorts – 20 минут;
  • Dubai Marina – 30 минут;
  • Downtown – 40 минут;
  • DXB – 40 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Cresswell Residences с бассейном и садом рядом с аэропортом, Dubai South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$391,489
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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