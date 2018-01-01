Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

На первых двух этажах жилого комплекса есть: ресепшн, лаунж-зона, библиотека, рабочее место в вестибюле, кафе, доступ к автостоянке, стоянка для велосипедов и зона обслуживания, место для мытья собак, мини-поле для гольфа, шкафчики для оборудования для гольфа, ландшафтные зоны, бассейн и спа-зона, детский бассейн, открытая душевая зона, крытый и открытый фитнес-центр, комната для йоги, сауна, раздевалки, игровая зона, открытая детская игровая площадка, площадка для барбекю.Удобства и оснащение в доме
Комплекс связан с городом и окружающей инфраструктурой пешеходными и велосипедными дорожками, а также автобусной остановкой.Расположение и объекты поблизости
Комплекс находится в зоне Дубай Хиллс. В пешей доступности расположены гольф-клуб, больница, международная школа, автозаправочная станция, торговый центр Dubai Hills, парк Dubai Hills, который включает общественный парк для собак, игровые площадки, амфитеатр, каток с синтетическим льдом, скейт-парк.