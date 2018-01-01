Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

На первых двух этажах жилого комплекса есть: ресепшн, лаунж-зона, библиотека, рабочее место в вестибюле, кафе, доступ к автостоянке, стоянка для велосипедов и зона обслуживания, место для мытья собак, мини-поле для гольфа, шкафчики для оборудования для гольфа, ландшафтные зоны, бассейн и спа-зона, детский бассейн, открытая душевая зона, крытый и открытый фитнес-центр, комната для йоги, сауна, раздевалки, игровая зона, открытая детская игровая площадка, площадка для барбекю.

энергосберегающая техника, водосберегающая сантехника

на парковочных местах есть точки зарядки для электромобилей

двойное остекление

стеклянные балюстрады на балконах с полом из керамогранита

мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже

шкафы

светодиодное освещение

полы из плитки

Удобства и оснащение в домеИнфраструктура

Комплекс связан с городом и окружающей инфраструктурой пешеходными и велосипедными дорожками, а также автобусной остановкой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в зоне Дубай Хиллс. В пешей доступности расположены гольф-клуб, больница, международная школа, автозаправочная станция, торговый центр Dubai Hills, парк Dubai Hills, который включает общественный парк для собак, игровые площадки, амфитеатр, каток с синтетическим льдом, скейт-парк.