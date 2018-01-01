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Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€846,486
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20
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О комплексе

На первых двух этажах жилого комплекса есть: ресепшн, лаунж-зона, библиотека, рабочее место в вестибюле, кафе, доступ к автостоянке, стоянка для велосипедов и зона обслуживания, место для мытья собак, мини-поле для гольфа, шкафчики для оборудования для гольфа, ландшафтные зоны, бассейн и спа-зона, детский бассейн, открытая душевая зона, крытый и открытый фитнес-центр, комната для йоги, сауна, раздевалки, игровая зона, открытая детская игровая площадка, площадка для барбекю.

Удобства и оснащение в доме
  • энергосберегающая техника, водосберегающая сантехника
  • на парковочных местах есть точки зарядки для электромобилей
  • двойное остекление
  • стеклянные балюстрады на балконах с полом из керамогранита
  • мусоропроводы с пунктами утилизации на каждом этаже
  • шкафы
  • светодиодное освещение
  • полы из плитки
Инфраструктура

Комплекс связан с городом и окружающей инфраструктурой пешеходными и велосипедными дорожками, а также автобусной остановкой.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится в зоне Дубай Хиллс. В пешей доступности расположены гольф-клуб, больница, международная школа, автозаправочная станция, торговый центр Dubai Hills, парк Dubai Hills, который включает общественный парк для собак, игровые площадки, амфитеатр, каток с синтетическим льдом, скейт-парк.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые апартаменты в элитном комплексе Ellington House, район Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€846,486
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