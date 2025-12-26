Жилой комплекс Ghaf Woods

Апартаменты в новом проекте Ghaf Woods от надежного застройщика в районе Majan! Инвестиционный проект! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Скоро будет станция метро! Комплекс в окружении деревьев и зелени! Отлично для любителей прогулок!



Срок сдачи - 2027 г.

- стоимость 1 bedroom начинается от 353936 $;

- площади от 65 кв.м.



Удобства: велнес-центр и спа, 14-километровый трек для горных велосипедов, фитнес-центры, бассейны, рестораны, фермерские участки, тропы, магазины, лесная зона, вертикальный сад и многое другое.



Расположение:

Ghaf Woods расположится рядом с ключевыми магистралями — Emirates Road, Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Latifa Bint Hamdan Street. Благодаря этому вы сможете за 25 минут доехать до районов: Business Bay и Downtown Dubai.

10 минут – велосипедная дорожка Аль-Кудра;

15 минут - Молл Эмиратов;

17 минут - Экспо-2020 Дубай;

25 минут – центр Дубая;

25 минут - международный аэропорт Аль-Мактум;

30 минут - международный аэропорт Дубая.



