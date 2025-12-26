  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Ghaf Woods

Жилой комплекс Ghaf Woods

Дубай, ОАЭ
от
$353,936
;
17
ID: 19910
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.06.2024

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Апартаменты в новом проекте Ghaf Woods от надежного застройщика в районе Majan! Инвестиционный проект! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Скоро будет станция метро! Комплекс в окружении деревьев и зелени! Отлично для любителей прогулок!

Срок сдачи - 2027 г.
- стоимость 1 bedroom начинается от 353936 $;
- площади от 65 кв.м.

Удобства: велнес-центр и спа, 14-километровый трек для горных велосипедов, фитнес-центры, бассейны, рестораны, фермерские участки, тропы, магазины, лесная зона, вертикальный сад и многое другое.

Расположение:
Ghaf Woods расположится рядом с ключевыми магистралями — Emirates Road, Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street и Latifa Bint Hamdan Street. Благодаря этому вы сможете за 25 минут доехать до районов: Business Bay и Downtown Dubai.
10 минут – велосипедная дорожка Аль-Кудра;
15 минут - Молл Эмиратов;
17 минут - Экспо-2020 Дубай;
25 минут – центр Дубая;
25 минут - международный аэропорт Аль-Мактум;
30 минут - международный аэропорт Дубая.

Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

