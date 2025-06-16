  1. Realting.com
Жилой комплекс One Residence

Дубай, ОАЭ
от
$405,727
;
13
ID: 22006
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2024

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Монолитный
    2027
    С отделкой
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

Апартаменты в элитном комплексе One Residence в районе Downtown! Поблизости находится все необходимое для комфортной жизни! Отличная локация! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Удобный план оплаты! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: тренажерный зал, студия йоги, инфинити-бассейн, дзен-сад, площадка для пикника, игровая и музыкальная комнаты, кинотеатр, гольф-симулятор, барбекю-зоны. Downtown Dubai известен своей высокой рентабельностью инвестиций (ROI), обусловленной его центральным расположением, удобствами мирового класса и динамичным образом жизни. Расположение: Downtown Dubai славится своей инфраструктурой мирового класса и ярким стилем жизни. One Residence занимает стратегически выгодное положение, обеспечивая жителям легкий доступ к основным деловым центрам, местам отдыха и транспортным сетям. 5–10 минут - Burj Khalifa, Dubai Mall, The Dubai Fountain, Dubai Opera, Business Bay, DIFC. 15–25 минут - Международный аэропорт Дубая. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
