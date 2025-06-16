Жилой комплекс One Residence

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Апартаменты в элитном комплексе One Residence в районе Downtown! Поблизости находится все необходимое для комфортной жизни! Отличная локация! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Удобный план оплаты! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ!
Удобства: тренажерный зал, студия йоги, инфинити-бассейн, дзен-сад, площадка для пикника, игровая и музыкальная комнаты, кинотеатр, гольф-симулятор, барбекю-зоны.
Downtown Dubai известен своей высокой рентабельностью инвестиций (ROI), обусловленной его центральным расположением, удобствами мирового класса и динамичным образом жизни.
Расположение:
Downtown Dubai славится своей инфраструктурой мирового класса и ярким стилем жизни. One Residence занимает стратегически выгодное положение, обеспечивая жителям легкий доступ к основным деловым центрам, местам отдыха и транспортным сетям.
5–10 минут - Burj Khalifa, Dubai Mall, The Dubai Fountain, Dubai Opera, Business Bay, DIFC.
15–25 минут - Международный аэропорт Дубая.
Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу!
Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!
Местонахождение на карте
Дубай, ОАЭ
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно