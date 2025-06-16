Жилой комплекс One Residence

Апартаменты в элитном комплексе One Residence в районе Downtown! Поблизости находится все необходимое для комфортной жизни! Отличная локация! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Удобный план оплаты! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: тренажерный зал, студия йоги, инфинити-бассейн, дзен-сад, площадка для пикника, игровая и музыкальная комнаты, кинотеатр, гольф-симулятор, барбекю-зоны. Downtown Dubai известен своей высокой рентабельностью инвестиций (ROI), обусловленной его центральным расположением, удобствами мирового класса и динамичным образом жизни. Расположение: Downtown Dubai славится своей инфраструктурой мирового класса и ярким стилем жизни. One Residence занимает стратегически выгодное положение, обеспечивая жителям легкий доступ к основным деловым центрам, местам отдыха и транспортным сетям. 5–10 минут - Burj Khalifa, Dubai Mall, The Dubai Fountain, Dubai Opera, Business Bay, DIFC. 15–25 минут - Международный аэропорт Дубая. Наличие свободных апартаментов предоставим по запросу! Пишите или звоните, проконсультируем бесплатно!