Жилой комплекс Новая резиденция Belgrove Residence с бассейнами и парками рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Вашему вниманию предлагается уникальная возможность стать частью удивительного жилого проекта — Belgrove Residences. 26-этажное здание с изящным фасадом предлагает к приобретению апартаменты с 1-3 спальнями. Европейские стандарты качества и инженерные решения, использованные при строительстве, гарантируют долговечность и высокую степень комфорта. Панорамные окна в резиденциях наполняют пространство естественным светом и создают теплую и уютную атмосферу для жизни и отдыха.
Гостиные и столовые зоны в Belgrove Residences спроектированы с заботой о комфорте и пространстве, создавая идеальные условия для отдыха и развлечений. Кухни отличаются стильным, лаконичным дизайном, который гармонично сочетает функциональность с эстетикой. Просторные шкафы и отделка премиум-класса обеспечивают приятный процесс приготовления пищи. Спальни становятся тихим убежищем, где царит комфорт и спокойствие. Современные гардеробные и изысканный декор создают атмосферу уюта, предлагая жителям возможность расслабиться и восстановить силы. Ванные комнаты тщательно продуманы: современная сантехника, высококачественные материалы, просторная планировка и элегантная отделка.
Жилой комплекс утопает в зелени благоустроенных парковых зон, и предлагает своим жителям возможности для активного и гармоничного образа жизни: фитнес-залы, роскошные бассейны, беговые дорожки и тренажерный зал с современным оборудованием. Каждый элемент проекта продуман до мелочей, чтобы обеспечить жителям непередаваемые чувства комфорта и уюта.
Удобства:
• Бассейны
• Тренажерный зал
• Фитнес-центр
• Беговая и велодорожки
• Детская игровая площадка
• Большое количество парков
• Круглосуточная охрана
• Открытый кинотеатр на крыше
• Парк для выгула собак
• Сауна и парная
• Зона барбекю
• Пространство для йоги
Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.Расположение и объекты поблизости
У проекта хорошее расположение:
• Dubai Int. Airport – 9 минут
• Dubai Mall – 10 минут
• Burj Khalifa – 10 минут
• Meydan Racecourse – 12 минут
• Museum of the Future – 15 минут
• Burj Al Arab – 22 минуты
• Jumeirah Beach – 22 минуты
• Palm Jumeirah – 28 минуты