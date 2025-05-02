Жилой комплекс Новая резиденция Belgrove Residence с бассейнами и парками рядом с Бурдж Халифа и международным аэропортом, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Вашему вниманию предлагается уникальная возможность стать частью удивительного жилого проекта — Belgrove Residences. 26-этажное здание с изящным фасадом предлагает к приобретению апартаменты с 1-3 спальнями. Европейские стандарты качества и инженерные решения, использованные при строительстве, гарантируют долговечность и высокую степень комфорта. Панорамные окна в резиденциях наполняют пространство естественным светом и создают теплую и уютную атмосферу для жизни и отдыха.

Гостиные и столовые зоны в Belgrove Residences спроектированы с заботой о комфорте и пространстве, создавая идеальные условия для отдыха и развлечений. Кухни отличаются стильным, лаконичным дизайном, который гармонично сочетает функциональность с эстетикой. Просторные шкафы и отделка премиум-класса обеспечивают приятный процесс приготовления пищи. Спальни становятся тихим убежищем, где царит комфорт и спокойствие. Современные гардеробные и изысканный декор создают атмосферу уюта, предлагая жителям возможность расслабиться и восстановить силы. Ванные комнаты тщательно продуманы: современная сантехника, высококачественные материалы, просторная планировка и элегантная отделка.

Жилой комплекс утопает в зелени благоустроенных парковых зон, и предлагает своим жителям возможности для активного и гармоничного образа жизни: фитнес-залы, роскошные бассейны, беговые дорожки и тренажерный зал с современным оборудованием. Каждый элемент проекта продуман до мелочей, чтобы обеспечить жителям непередаваемые чувства комфорта и уюта.

Удобства:

• Бассейны

• Тренажерный зал

• Фитнес-центр

• Беговая и велодорожки

• Детская игровая площадка

• Большое количество парков

• Круглосуточная охрана

• Открытый кинотеатр на крыше

• Парк для выгула собак

• Сауна и парная

• Зона барбекю

• Пространство для йоги

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

• Dubai Int. Airport – 9 минут

• Dubai Mall – 10 минут

• Burj Khalifa – 10 минут

• Meydan Racecourse – 12 минут

• Museum of the Future – 15 минут

• Burj Al Arab – 22 минуты

• Jumeirah Beach – 22 минуты

• Palm Jumeirah – 28 минуты