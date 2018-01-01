Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €1,29 млн

Сдача в: 2023

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 3-комнатную квартиру, расположенную в городе MBR, известном как Башня ORB по району 1. Удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 2690 кв. Горничная комната Порошковая комната Прачечная оформление Столовая и розничная торговля тренажерный зал Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Район барбекю Бассейн Супермаркет и Торговая зона Зеленое окружение Школа и Институт Общественный зал Фитнес-центр Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Услуги; Хрустальная лагуна и пляж Частный доступ к пляжу Обилие зеленых насаждений Велосипедная дорожка аптека Оздоровительный клуб на крыше Детский сад Boardwalk Семейный Частное сообщество Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284